Umstellung auf DAB+: MDR schaltet erste UKW-Frequenzen ab

(Leipzig) Um das Programm künftig nur noch digital auszustrahlen, schaltet der MDR nach und nach seine UKW-Frequenzen ab. Am 24. Juni beginnt die Umstellung mit 15 Sendeanlagen – darunter zwei, von denen MDR SACHSEN-ANHALT sendet. Welche Frequenzen betroffen sind und wie Sie in Zukunft über DAB+ und UKW Radio hören können, erfahren Sie hier.

Am 24. Juni stellt der MDR in einigen Regionen seine Ausstrahlung vollständig auf DAB+ um. Die parallele Ausstrahlung auf UKW wird damit beendet. Zwei Frequenzen von MDR SACHSEN-ANHALT sind von der Umstellung betroffen: Kapaunberg (96,1 MHz) und Berga (91,1 MHz). Auch in Sachsen und Thüringen werden mehrere UKW-Sender abgestellt.

Diese UKW-Sender werden am 24. Juni 2025 abgestellt