ANTENNE BAYERN muss umziehen: In Balderschwang & Bayrischzell von UKW auf DAB+

(Ismaning) ANTENNE BAYERN muss leider umziehen: Ab 1. Juli ist unser Programm in Balderschwang und Bayrischzell weiter über DAB+ und online (z.B. übers Webradio, über unsere ANTENNE BAYERN App oder per SmartSpeaker) empfangbar, leider nicht mehr über UKW.

Viele Autos haben bereits DAB+ Radios. Digitalradios für zu Hause gibt es günstig überall im Fachhandel. Hier findet ihr alle Infos über den Digitalradioempfang via DAB+ und könnt euch direkt ein nagelneues DAB+ Radio von TechniSat nach Hause holen – einfach hier mitmachen!

Eure Vorteile vom DAB+ Empfang

Glasklarer Empfang ohne Rauschen

Energiesparende Verbreitung

Mehr Zusatzinformationen auf dem Display

Wir freuen uns, wenn ihr ANTENNE BAYERN in Balderschwang und Bayrischzell ab sofort über DAB+ oder weiter online hört!

Mitmachen & neues DAB+ Radio von TechniSat abstauben

Damit ihr gleich digital durchstarten könnt, schenken wir euch neue DAB+ Radios von TechniSat! So könnt ihr die Vorteile von DAB+ direkt erleben und weiterhin euer Lieblingsprogramm hören.

So funktioniert’s:

Formular ausfüllen (Achtung: Ihr bekommt eine Bestätigungs-E-Mail, den Link darin bitte aktivieren, damit eure Teilnahme gültig ist).

Mit etwas Glück ein DAB+ Radio abstauben.

ANTENNE BAYERN glasklar empfangen!

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2026, die Gewinner werden von ANTENNE BAYERN per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt.

zur Meldung und zum Gewinnspiel (Hrsg.: Antenne Bayern)