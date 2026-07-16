MAde in Bavaria. Gehört in ganz Deutschland. ANTENNE BAYERN GROUP schafft jede Stunde Momente, die 1,3 Millionen Menschen verbinden.

(Ismaning) ANTENNE BAYERN baut den Abstand als Deutschlands meistgehörter privater Radiosender weiter aus! Mit 758.000 Hörerinnen und Hörern pro Stunde legt die bayerische Lovebrand weiter zu – und das in einer Media-Analyse, die auf den neuen Bevölkerungsdaten des Mikrozensus basiert.

Als Radio-Flotte segelt die ANTENNE BAYERN GROUP mit ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und 80er 90er OLDIE ANTENNE auf einen gemeinsamen Kurs von 1.294.000 Hörerinnen und Hörern pro Stunde.

„Alle Radiokollegen haben in diesem Jahr wirklich gezittert. Denn die neue Bevölkerungszählung im sogenannten Mikrozensus bescheinigt Deutschland rund 1.000.000 Menschen weniger, und Bayern verliert sogar über den Trend rund 180.000 Menschen. Umso stärker ist das Signal aus dem Süden: ANTENNE BAYERN legt als Deutschlands meistgehörter privater Radiosender noch zu. Die neue Berechnungsgrundlage verändert Zahlen – nicht die Stärke unserer Marke. Reichweite entsteht nicht allein durch Statistik, sondern durch das Vertrauen der Hörerinnen und Hörer.

Die Ergebnisse der ANTENNE BAYERN GROUP zeigen zugleich, dass die Portfolio-Strategie eines starken regionalen Werbeträgers im traditionellen ANTENNE BAYERN-Gebiet mit zwei national expandierenden Lifestyle-Marken für Oldie und Rock nicht nur mehrere Zielgruppen abbildet, sondern auch das unternehmerische Risiko abmildert. Gemeinsam verbinden sie jede Stunde fast 1,3 Millionen Menschen“, sagt Valerie Weber, Vorsitzende der Geschäftsführung der ANTENNE BAYERN GROUP.

Übrigens neu im Portfolio seit Juli 2026 ist die Auskopplung des erfolgreichen nationalen Streams als DAB-Angebot und jüngstes Beiboot für die Zielgruppe unter 40 Jahren: CHILLOUT ANTENNE – mit Dance, House und Sunset Vibes.

„Die wichtigste Nachricht dieser ma richtet sich an den Werbemarkt: Rund drei Viertel der Menschen in Deutschland hören täglich Radio oder Webradio. Audio gehört damit unverändert zu den reichweitenstärksten Medien überhaupt. Zum Vergleich: Social Media erreicht täglich 35 Prozent der Menschen. Für Werbekunden bedeutet das: Marken treffen im Audio auf ein Umfeld, das Vertrauen schafft und Aufmerksamkeit erzeugt. Mit ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und 80er 90er OLDIE ANTENNE bieten wir dafür drei starke Marken – und gemeinsam eine Reichweite von fast 1,3 Millionen Hörerinnen und Hörern pro Stunde. Was mich persönlich freut, ist, dass unser „Local-Hero-Konzept“ so aufgeht – und regionale Ableger wie ROCK ANTENNE Hamburg nicht nur gewinnbringend arbeiten, sondern auch im Hörermarkt noch einmal über ein Drittel zulegen.“, freut sich Guy Fränkel, Geschäftsführer der ANTENNE BAYERN GROUP.

Die Sender der ANTENNE BAYERN GROUP mit ihren Ergebnissen im Überblick:

ANTENNE BAYERN

758.000 Hörer pro Stunde (Mo-Fr)

4.012.000 Hörer pro Tag (Mo-Fr)

ROCK ANTENNE

448.000 Hörende pro Stunde (Mo-Fr)

2.949.000 Hörer pro Tag (Mo-Fr)

80er 90er OLDIE ANTENNE

88.000 Hörende pro Stunde (Mo-Fr)

630.000 Hörer pro Tag (Mo-Fr)

Für die ma 2026 Audio II wurden vom 07.09.2025 – 07.12.2025 und vom 30.11.2025 – 29.03.2026 insgesamt 66.885 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren zur Hörfunknutzung unabhängig vom Empfangsweg befragt.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Antenne Bayern)