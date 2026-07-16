DAB+ in der Media-Analyse: Digitale Verbreitungswege gewinnen weiter an Bedeutung

(Berlin) Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio bildet die ma 2026 Audio II neben den klassischen Radioangeboten auch die Reichweiten von Online-Audio-Channels und -Kombinationsangeboten, User Generated Radios sowie Konvergenzangeboten ab. Darüber hinaus enthält sie grundlegende Reichweitendaten zu DAB+ und Online-Audio sowie zentrale Kennziffern zu Podcasts.

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Audio erreicht die Menschen in ihrer ganzen Breite. 74,1 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren nutzen von Montag bis Freitag täglich mindestens einen klassischen Radiosender und/oder Webradio beziehungsweise User Generated Radio – unabhängig vom Empfangsweg. Dabei bleibt Audio für viele über einen langen Zeitraum hinweg ein fester Begleiter: Die 14- bis 29-Jährigen hören täglich mehr als drei Stunden auditive Angebote (Verweildauer: 195 Minuten), bei den 30- bis 59-Jährigen sind es sogar mehr als vier Stunden (Verweildauer: 261 Minuten). Das gilt nicht nur für den Empfang über das klassische UKW: Auch neuere Verbreitungswege wie DAB+ und Online-Audio verfügen über eine treue Hörerschaft. Die unter 30-Jährigen nutzen über DAB+ täglich mehr als zwei Stunden (Verweildauer: 134 Minuten) Audioangebote und über Online-Audio knapp zwei Stunden (Verweildauer: 110 Minuten). Bei den 30- bis 59-Jährigen ist die Nutzung über DAB+ noch stärker gefragt: Ihre tägliche Verweildauer liegt hier bei 167 Minuten. Der Empfang über Online-Audio erreicht in dieser Alters-gruppe mit 116 Minuten Verweildauer ein ähnlich hohes Niveau.

Ergänzende Kernergebnisse zur Audionutzung in Deutschland

Im Weitesten Hörerkreis (WHK) wird von 91,0 Prozent der deutschsprachigen Bevölke­rung ab 14 Jahren mindestens ein klassisches und/oder Online-Audio-Angebot genutzt (Audio Total). Die Hörer bleiben ihren Sendern dabei mit mehr als vier Stunden täglicher Nutzung (Verweildauer: 251 Minuten) treu.

Dieses Bild spiegelt sich auch in der Nutzung klassischer Radioangebote wider: Im WHK wird Radio von 90,8 Prozent der Bevölke­rung mit einer Verweildauer von 250 Minuten genutzt. Die Tagesreichweite (Montag bis Freitag) liegt bei 73,9 Prozent.

Auch Podcasts finden großen Anklang in der Bevölkerung. So wurden Podcasts von 31,7 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung in den letzten vier Wochen (WHK) mindestens einmal gehört. In der werberelevan­ten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es sogar 44,5 Prozent.

DAB+ hat sich als relevanter Verbreitungsweg im Audiomarkt etabliert. Im Weitesten Hörerkreis nutzen 35,6 Prozent der Bevölkerung DAB+. Besonders stark ist die Reichweite bei den 30- bis 59-Jährigen, in dieser Zielgruppe erreicht DAB+ 43,1 Prozent innerhalb der letzten vier Wochen.

Gleiches gilt für den Empfangsweg Online-Audio, diesen nutzen im Weitesten Hörerkreis 25,1 Prozent der Bevölkerung. Die meisten Hörer sind in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen zu finden (WHK: 29,3 Prozent).

Im Rahmen der ma Audio sind die Reichweiten der Audio­nutzung Gesamt auszählbar. 96,7 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens ein Angebot aus dem Audiouniversum* innerhalb von vier Wochen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es 97,4 Prozent.

Die aktuelle Berichterstattung basiert auf neuen Mikrozensus-Außenvorgaben. Dadurch verändert sich die Gewichtungs- und Hochrechnungsbasis. Ausgewiesene Reichweiten, Nutzerzahlen und Zielgruppenstrukturen können sich deshalb verändern. Ein Anstieg oder Rückgang in absoluten Zahlen ist nicht automatisch als anteilige Nutzungsänderung zu interpretieren. Zeitvergleiche sollten unter Berücksichtigung der neuen Basis vorgenommen werden.

*Das Audiouniversum umfasst alle in die Ausweisung einbezogenen Angebote, sowohl klassische, DAB+ und Online-Angebote (inkl. Podcast-Angebote) und damit auch alle aus diesen Bestandteilen zusammengesetzten konvergenten Angebote.

(zur Pressemeldung (Hrsg.: agma / Digitalradio Büro Deutschland)