ma Audio 2026 II: Radio Gong 96.3 ist der Reichweiten-Gewinner in München

(München) Nach der Funkanalyse Bayern bestätigt nun auch die heute veröffentlichte ma Audio 2026 II den Erfolgskurs von Radio Gong 96.3: Der Sender ist in der bayerischen Landeshauptstadt der Reichweiten-Gewinner der aktuellen Media-Analyse und baut seine Spitzenposition weiter aus. Besonders stark fällt das Wachstum bei der Stundennettoreichweite aus. Hier legt Radio Gong 96.3 gegenüber der ma Audio 2026 I um 18,4 Prozent zu.

Mit einer Tagesreichweite von 207.000 Hörerinnen und Hörern ist Radio Gong 96.3 erneut der meistgehörte Münchner Radiosender.

Die Mike Thiel Show mit Morningman Mike Thiel und Natalie Diehl ist auch wieder die meistgehörte Münchner Morningshow. Auch in der für Werbekunden besonders wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Sender mit deutlichem Abstand vor allen anderen lokalen Münchner Radiosendern. Für Kunden und Agenturen beeindruckende Werte: Die ma Audio 2026 II weist 4,4 Millionen Hörerkontakte pro Woche aus und bestätigt damit eindrucksvoll den positiven Trend, der sich bereits in der aktuellen Funkanalyse Bayern abgezeichnet hatte.

Johannes Ott, Geschäftsführer von Radio Gong 96.3:

„Die heutige ma Audio bestätigt eindrucksvoll unseren Kurs. Unsere konsequenten Investitionen in qualitativ hochwertiges Programm zahlen sich aus. Das zeigt sich nicht nur qualitativ – Beispielsweise durch die gleich zweifache Auszeichnung mit dem Bayerischen Medienpreis der BLM in diesem Jahr – , sondern auch quantitativ in hervorragenden Reichweiten. Dieser Erfolg ist eine großartige Teamleistung. Vor allem aber ist er ein Vertrauensbeweis unserer Hörerinnen und Hörer, für den wir uns herzlich bedanken.“

Auch Programmchef Matthias Ulrich sieht die Ergebnisse als Bestätigung der Programmstrategie:

„Unser Fokus liegt jeden Tag auf München und den Themen, die die Menschen hier bewegen. Dazu kommen starke On-Air-Personalities, mit der Mike Thiel Show eine relevante und äußerst beliebte Morningshow, die richtige gute Musik, und kreative Programmideen, die überraschen und begeistern. Offenbar kommt genau diese Mischung bei den Menschen an. Das freut uns riesig und gleichzeitig ist dieses Ergebnis für uns Ansporn, Gong 96.3 jeden Tag noch ein Stück besser zu machen.“

Radio Gong 96.3 ist eine der erfolgreichsten Medienmarken Münchens. Neben den herausragenden Audio-Reichweiten erreicht der Sender die Menschen täglich auch über seine digitalen Angebote, Livestreams, radiogong.de, Events sowie eine Social-Media-Community mit mehr als 250.000 Followern – und schafft so starke Reichweiten über alle relevanten Kanäle hinweg.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Radio Gong)