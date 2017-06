31.08.17 / Regionalnetz Niederbayern/Oberpfalz (Teil 2)

In welcher Region gibt es Änderungen? Dingolfing

Was wird gemacht? (1) Abschaltung des Kanal 10D am Standort Dingolfing (2) Aufschaltung des Kanal 12D am Standort Deggendorf (bereits am 18.08)

Welche DAB+ Programme sind betroffen? Absolut HOT, Radio Galaxy, ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, KULTRADIO

Wie wirkt sich die Änderung aus? Durch die Kanalumstellung bleibt Ihr Radio bei den betroffenen Stationen stumm.

Was ist zu tun? Der Empfang der DAB+ Programme auf dem neuen Kanal ist nach der Umstellung durch einen Sendersuchlauf wieder möglich. Es lohnt sich in diesem Zusammenhang die Senderliste zu bereinigen (siehe Gebrauchsanweisung Ihres Empfängers). Je nach Radio ist ggf. aber auch das Zurücksetzen der Werkseinstellungen notwendig.

Tipps während der Umstellung! Je nach Radio kann es während der Umstellungsphase vorkommen, dass die betroffenen Programme in unterschiedlichen Empfangsqualitäten mehrfach in der Liste erscheinen. Dies betrifft die Regionen die Signale von unterschiedlichen Standorten empfangen, also sowohl den neuen Kanal 12D (Deggendorf) wie auch die noch nicht umgestellten Sender (10D) in der Umgebung. Manche Radios speichern beim Suchlauf auch nur das Programm einmal ab auf dem Kanal, der zuerst gescannt wird (in der Regel 10D) und ignorieren das neue und bessere Signal (12D). Umgangen kann dieses Problem während der Umstellung durch einen manuellen Suchlauf. Zur Verbesserung der Versorgung in der Region plant der Bayerische Rundfunk in 2018 die Aufschaltung eines Standortes in Dingolfing.