Deutschlandfunk Kultur wechselt in Weiden

(Berlin) Deutschlandfunk Kultur stellt in Weiden auf digitales DAB+ Radio um. Die parallele Ausstrahlung von Deutschlandfunk Kultur über die UKW-Frequenz 103,7 MHz wird am 30. Juni 2026 beendet.

Sie müssen deshalb nicht auf Deutschlandfunk Kultur verzichten. Wie die anderen Deutschlandradioprogramme, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova und der Sonderkanal Dokumente und Debatten, sind auch der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur digital über Antenne empfangbar. Zusammen mit neun weiteren privaten Programmen sind die vier Programme dann bundesweit im DAB+ Kanal 5C zu hören. Das Digitalradio Büro und Deutschlandradio begleiten die Umstellung.

zur Meldung (Hrsg.: Digitalradio Büro Deutschland)