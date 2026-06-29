Ciao Kakao, 93.6 – ENERGY bleibt

(Nürnberg) Wichtige Information für alle die ENERGY über die 93.6 UKW in Erlangen hören! Zum 30. Juni wird die UKW-Frequenz 93.6 MHz in Erlangen abgeschaltet. Die gute Nachricht: ENERGY bleibt natürlich weiterhin empfangbar – und sogar in besserer Qualität als bisher.

So hörst du ENERGY weiterhin:

UKW

106.9 MHz für Franken

106.9 MHz für Franken Digitalradio DAB+

Kristallklarer Empfang

Mehr Programmvielfalt

Kein Frequenzwechsel während der Fahrt

Kostenlos und ohne Internet

Kristallklarer Empfang Mehr Programmvielfalt Kein Frequenzwechsel während der Fahrt Kostenlos und ohne Internet ENERGY App

Kostenlos für iOS und Android

Überall verfügbar

Mit vielen zusätzlichen Streams und Musikchannels

Kostenlos für iOS und Android Überall verfügbar Mit vielen zusätzlichen Streams und Musikchannels Smartspeaker

Einfach sagen:

„Alexa, spiele ENERGY“

„Hey Google, spiele ENERGY“

Einfach sagen: „Alexa, spiele ENERGY“ „Hey Google, spiele ENERGY“ Webradio

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zur Meldung (Hrsg.: Energy Nürnberg)