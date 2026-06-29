Ciao Kakao, 93.6 – ENERGY bleibt

(Nürnberg) Wichtige Information für alle die ENERGY über die 93.6 UKW in Erlangen hören! Zum 30. Juni wird die UKW-Frequenz 93.6 MHz in Erlangen abgeschaltet. Die gute Nachricht: ENERGY bleibt natürlich weiterhin empfangbar – und sogar in besserer Qualität als bisher.
So hörst du ENERGY weiterhin:
- UKW
106.9 MHz für Franken
- Digitalradio DAB+
Kristallklarer Empfang
Mehr Programmvielfalt
Kein Frequenzwechsel während der Fahrt
Kostenlos und ohne Internet
- ENERGY App
Kostenlos für iOS und Android
Überall verfügbar
Mit vielen zusätzlichen Streams und Musikchannels
- Smartspeaker
Einfach sagen:
„Alexa, spiele ENERGY“
„Hey Google, spiele ENERGY“
- Webradio
Rund um die Uhr auf energy.de
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