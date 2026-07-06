Morgen früh chillt Bayern anders! CHILLOUT ANTENNE Bayern startet bei Sonnenaufgang auf DAB+

(Ismaning) Wenn morgen früh über dem Freistaat die Sonne aufgeht, wachen die Bayern mit einem neuen Radiosender auf: CHILLOUT ANTENNE Bayern startet morgen, am 7.7., auf DAB+ mit einem neuen Sound für Bayern – und verspricht: „Alles im Flow“.

Der Start folgt dabei dem Sonnenaufgang quer durch den Freistaat. Um 5.10 Uhr geht in Hof die Sonne auf, wenige Minuten später erreicht sie Berchtesgaden, Nürnberg und München. Gegen 5.32 Uhr schließlich auch Lindau am Bodensee.

Nach Publikumsbefragungen der letzten Wochen – der Sender hatte erst Anfang Mai den Zuschlag der Medienkommission der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien erhalten – steht jetzt der Sound: CHILLOUT ANTENNE Bayern setzt auf einen modernen elektronischen Mix zwischen Pop Dance und House. Deep House, Chill House, Melodic House und Organic House prägen das Programm. Dazu kommen Ibiza- und Sunset-Vibes, warme Balearic-Sounds und atmosphärische Klangwelten.

Eigentlich sollte CHILLOUT ANTENNE Bayern bereits am 1. Juli starten. Nach den Ergebnissen einer Resonanzgruppe aus mehreren Hundert Männern und Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren in Bayern entschieden sich die Macher, ihre Playlist, die als Prototyp in den vergangenen Monaten bereits über IP zu hören war, noch einmal anzupassen.

Der größte Unterschied in der Altersgruppe zeigte sich zwischen Männern und Frauen: Es herrschten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was unter entspannter Chillout-Musik verstanden und gewünscht wird. Während viele Frauen eher melodische Dance-Sounds bevorzugen, wünschen sich Männer häufiger entspannte Deephouse-Klänge.

Dance, House und Sunset-Vibes bestimmen jetzt den Flow.

CHILLOUT ANTENNE Bayern will dabei nicht nur senden. Unter dem Motto „Be a part of CHILLOUT ANTENNE Bayern“ lädt das Team die Hörer ein, die Entwicklung des neuen Programms zu begleiten und eigene Ideen einzubringen. Ein Sender, der gerade erst startet, darf schließlich auch noch wachsen.

Jan Roth, Projektleiter von CHILLOUT ANTENNE Bayern und aus der IT-Abteilung des Senders: „Wir starten mit dem Wichtigsten, was wir haben: einer neuen Vielfalt an Musik und Sounds, die derzeit noch nicht im bayerischen Radio läuft – Dance, House & Sunset-Vibes. Erst nach und nach wird das Programm in diesem Jahr um inspirierende Beiträge, News und Updates sowie DJs wachsen, die nicht nur auflegen, sondern auch mal kommentieren.“

Über DAB+ erreicht das neue Programm technisch rund 9,6 Millionen Menschen in Oberbayern, Schwaben, Mittelfranken und Oberfranken. Zusätzlich ist CHILLOUT ANTENNE Bayern online und über die CHILLOUT ANTENNE App zu hören.

Also: Wecker stellen. Kurz nach fünf einschalten. Und mit dem Sonnenaufgang heißt es dann: Come in and chill out.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Antenne Bayern)