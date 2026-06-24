Qualität gewinnt: ANTENNE BAYERN führend bei Information, Service und Morningshow

(Ismaning) Gute Inhalte, starke Persönlichkeiten und verlässlicher Service zahlen sich aus, das zeigt die Funkanalyse Bayern 2026, die heute in Nürnberg präsentiert wurde. Anders als die Media-Analyse, die vorrangig Reichweiten-Daten aus ganz Deutschland zusammenträgt und erst Mitte Juli veröffentlicht wird, bescheinigt die FAB 2026 ANTENNE BAYERN Spitzenwerte bei Information, Service und der Morgensendung, der 80er90er OLDIE ANTENNE eine wachsende Fan-Base und ROCK ANTENNE beste Musikwerte.

Bei allen Service-Beiträgen wie Wetter- und Verkehrsinformationen vertrauen die Menschen in Bayern dem ANTENNE BAYERN-Team. Wenn Bayern morgens aufwacht, dann am liebsten mit ANTENNE BAYERN: „Guten Morgen Bayern“ ist die beliebteste Morgensendung im Freistaat und Wolfgang Leikermoser ist der beliebteste Morgenmoderator in Bayern.

„Diese qualitativen Ergebnisse sind für unsere Teams eine sehr schöne Form der Anerkennung. Dass ANTENNE BAYERN bei Information, Service und der Morgensendung vor den öffentlich-rechtlichen Programmen des BR liegt, ist für unser Team jeden Tag harte Arbeit“, so Valerie Weber, Vorsitzende der Geschäftsführung der ANTENNE BAYERN GROUP und ergänzt: „Mein herzlicher Glückwunsch an die vielen lokalen Radiomacherinnen und Radiomacher im Freistaat. Die Funkanalyse zeigt einmal mehr, wie stark und vielfältig die bayerische Radiolandschaft ist.“

In dieser Qualitäts-Messung besonders erfreulich: Im direkten Vergleich mit den Programmen des Bayerischen Rundfunks führt ANTENNE BAYERN mit deutlichem Abstand vor Bayern 1 und Bayern 3 bei der Frage „Bei welchem Sender fühlt man sich gut informiert aus Deutschland und der Welt“. Bei der Frage „Bei welchem Sender fühlt man sich gut informiert über Wichtiges aus der Gegend“ ist mit großem Abstand der bayerische Lokalfunk führend, jedoch hier gefolgt vom öffentlich-rechtlichen Bayern 1, der als einziger landesweiter Sender bisher auch regionalisierte Informationen anbieten darf.

Aus der FAB 2026 zeigt sich zugleich die Stärke des vielfältigen Markenportfolios der ANTENNE BAYERN GROUP. Mit ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, 80er90er OLDIE ANTENNE und künftig auch CHILLOUT ANTENNE erreicht das Unternehmen unterschiedlichste Zielgruppen mit klar positionierten Audio-Angeboten.

„Die Funkanalyse bestätigt, dass starke Marken mit klarem Profil und einer konsequenten Ausrichtung auf ihre Zielgruppen erfolgreich sind. ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und 80er90er OLDIE ANTENNE sprechen unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen an – und gewinnen gemeinsam an Reichweite. Das macht unser Portfolio nicht nur für Hörerinnen und Hörer attraktiv, sondern auch für den Werbemarkt. Wer heute wirksame Audio-Kommunikation in Bayern sucht, findet bei uns hohe Reichweiten, starke Communitys und eine einzigartige Vielfalt an Zielgruppenangeboten“, sagt Guy Fränkel, Geschäftsführer von ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE.

Mit CHILLOUT ANTENNE startet die ANTENNE BAYERN GROUP im Juli 2026 zudem eine neue Jugend-Audiomarke für Bayern. Das Angebot, das schon digital im Web seine Community gefunden hat, steht für melodiösen House, moderne Lounge und elektronische Musik – ein Angebot für eine Zielgruppe unter 40 Jahren, die bewusst abschalten, fokussiert arbeiten oder einfach entspannt Musik genießen möchte. CHILLOUT ANTENNE ist dann über DAB+ in Bayern empfangbar und wird erstmals in der Funkanalyse Bayern 2027 ausgewiesen.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Antenne Bayern)