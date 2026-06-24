Zuweisungsentscheidungen zu „RADIO BOB!“ und „ANTENNE MAINZ“

(Kassel) In ihrer gestrigen Sitzung hat die Versammlung der hessischen Landesmedienanstalt Entscheidungen über die Zuweisung digitaler Kapazitäten für zwei Radioprogramme getroffen:

„RADIO BOB!“ baut digitale Präsenz in Hessen aus

Die RADIO BOB GmbH & Co. KG mit Sitz in Kassel verbreitet auch ihr hessisches Hörfunkspartenprogramm „RADIO BOB!“ ab 1. September 2026 über DAB+. Die Zuweisung gilt entsprechend der befristeten landesweiten Zulassung bis Februar 2030. Darüber hinaus ist die Veranstalterin mit ihrem bundesweiten Programm „RADIO BOB!“, für das sie über eine unbefristete Zulassung verfügt, auch weiterhin über den 1. DAB+-Bundesmux in Hessen und im ganzen Bundesgebiet zu empfangen.

Wie gewohnt digital empfangbar: „ANTENNE MAINZ“

Das Hörfunkvollprogramm „ANTENNE MAINZ“ der Radio Mainz Live Rundfunk GmbH, das bereits seit 2016 über den DAB+-Multiplex „Hessen Süd“ (Kanal 12C) verbreitet wird, kann durch die Verlängerung der Zuweisung in Südhessen über DAB+ auch in den kommenden zehn Jahren empfangen werden. Die Veranstalterin verfügt über eine unbefristete Zulassung der Medienanstalt Rheinland-Pfalz für das entsprechende Programm.

Über die Medienanstalt Hessen

Die Medienanstalt Hessen ist die zentrale landesweite Aufsichtsbehörde für die Regulierung von privatem Rundfunk und Telemedien. Ihr Kernauftrag ist es, Medienvielfalt zu sichern, Meinungsfreiheit zu schützen und mediale Teilhabe zu ermöglichen. Sie lizenziert private Radio- und Fernsehprogramme und übt die Aufsicht über Rundfunk, Telemedien, Medienplattformen und Benutzeroberflächen aus. Zudem ist sie zuständig für den Schutz der Jugend und der Menschenwürde und engagiert sich im Kampf gegen Hass, Hetze und Desinformation. Außerdem widmet sich die Medienanstalt der Vermittlung von Medienbildung sowie der Förderung von Medienkompetenz in allen Altersgruppen und betreibt hierzu Medienbildungszentren an den Standorten Kassel und Offenbach am Main. Sie unterstützt nichtkommerzielle Lokalradios und setzt sich aktiv für den Medienstandort Hessen ein.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Landesmedienanstalt Hessen)