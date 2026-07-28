15 Jahre AllgäuHIT: Volle Information aus der Region und gute Unterhaltung

(Kempten) Der Allgäuer Radiosender AllgäuHIT feiert sein 15-jähriges Bestehen. Am 1. August 2011 im Allgäuer Kabelnetz und über Webstream gestartet, ist aus dem kleinen Startup längst eine große Medienmarke geworden. Seit Jahren ist AllgäuHIT auch über Antenne (DAB+) empfangbar und das weit über die Grenzen des Allgäus hinaus. Von Oberstdorf bis Aalen und von den Münchner Stadttoren bis ins Schweizer St. Gallen reicht das Empfangsgebiet.

„Wer uns einschaltet weiß, dass er neben einem abwechslungsreichen Musikmix auch über alles Wichtige aus der Region informiert wird und dieses Alleinstellungsmerkmal behalten wir nicht nur bei, sondern bauen wir immer weiter aus“, so Inhaber Thomas Häuslinger.

Zum Jubiläum führt der Sender eine neue Rubrik ein. Bei den „AllgäuHIT Local Heroes“ werden jeden Freitagnachmittag Musiker und Bands aus dem Allgäu vorgestellt. Hier gibt es Hintergründe zu den Protagonisten und ein Song wird im Radio gespielt. Unter den ersten Bewerbungen verlost der Sender einen zweistündigen Liveauftritt auf der beliebten Wirtschafts- und Verbrauchermesse, der Allgäuer Festwoche, Mitte August in Kempten.

Außerdem belebt der Sender einmalig eine beliebte Sendung wieder. Im „Frühschoppen“ gab es vor einigen Jahren Volksmusik und den einen oder anderen lockeren Spruch von Moderator Richard Brunner zu erleben. Am Sonntag, 2. August 2026 von 10 bis 12 Uhr kehrt die Sendung einmalig ins Programm zurück.

Gegen Ende des Jahres wird AllgäuHIT dann mit seinen Hörern entsprechend feiern. „Wir wollen, dass alle teilhaben können und der August ist bekanntlich Urlaubszeit. Deshalb dürfen sich alle Hörerinnen und Hörer schon jetzt auf tolle Gewinne in unserem völlig neu gestalteten Adventskalender freuen. Das wird sicher ein Highlight“, so Thomas Häuslinger abschließend.

Die Anfänge beschreibt der Inhaber so: Das war schon eher „Two and half men“ bezogen auf die Anzahl der Arbeitskräfte zu Beginn. Heute sind 15 Mitarbeiter bei AllgäuHIT beschäftigt. Hinzu kommen freie Mitarbeiter.

Mehr über die Geschichte des Radiosenders gibt es hier.

zur Pressemeldung (Hrsg.: AllgäuHIT)