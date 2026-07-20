DAB+ in Bayern mit neuem Standort in Kaufbeuren

[München] Das Allgäu bekommt mehr DAB+. Mit dem Sender „Kaufbeuren“ im Regionalnetz Allgäu-Donau-Iller (Kanal 8B) erweitert die Bayern Digital Radio GmbH dieses Sendernetz um einen neunten Standort. Der Sender arbeitet mit einer Sendeleistung von ca. 630 Watt ERP. Neben Kaufbeuren als viertgrößte Stadt im Regierungsbezirk Schwaben verbessert sich durch diese Aufschaltung auch die Versorgung der umliegenden Gemeinden Pforzen, Biessenhofen und Irsee. Die aktuelle Empfangsprognose des Sendernetzes Allgäu-Donau-Iller und aller anderen DAB+ Sendegebieten in Deutschland gibt es unter https://dabplus.bayern/Empfang.

Insgesamt werden nun in den Regionen Allgäu und Donau-Iller ca. 1,00 Mio*/** Einwohnerinnen und Einwohner (99,1 %) mit den DAB+ Programmen des Regionalnetzes Allgäu-Donau-Iller erreicht. Für ca. 0,86 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner (85,5 %) ist zum Empfang der DAB+ Programme eine Zimmerantenne ausreichend. Die Straßenversorgung ist mittlerweile nahezu lückenlos und liegt für wichtige Straßen*** bei 98,9 %.

Das Netz „Allgäu-Donau-Iller“ umfasst aktuell die Radiostationen AllgäuHIT, DONAU 3 FM, Hitradio RT1 Memmingen, Radio Galaxy Allgäu, RADIO SCHWABEN, Radio 7 und Fantasy Allgäu. Zeitgleich mit dem DAB+ Ensemble im 8B gehen auch vom Bayerischen Rundfunk die regionalen Programmpakete Obernbayern/Schwaben im Block 10A und das landesweite Bouquet im Kanal 11D an diesem Standort auf Sendung. In diesen Netzen profitieren von dieser Aufschaltung die privaten Programme Arabella Bayern, CHILLOUT ANTENNE, egoFM, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE BAYERN und ANTENNE BAYERN.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Bayern Digital Radio GmbH)

* Ermittlung beruht auf Prognosen

** Bevölkerung/Gemeindedaten mit dem Stand 01.01.2023 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik), Bevölkerungsrasterwerte (Quelle:Nexiga)

*** Das klassifizierte Straßennetz Bayerns (INSPIRE WFS) enthält alle Europastraßen, Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen des Freistaates Bayern (Quelle: Bayerische Straßenbauverwaltung ‐ BAYSIS (www.baysis.bayern.de))