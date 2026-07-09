BR-Radiofrequenzen im Inntal ändern sich ab 21. Juli

(Ismaning) Für Hörerinnen und Hörer im Versorgungsbereich des Senders Inntal/Ebbs bei Kiefersfelden ändern sich ab 21. Juli die UKW-Frequenzen für fünf BR-Radioprogramme: Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik und BR24. Vom Standort Inntal/Ebbs verbreitet der BR die Programme künftig ausschließlich via DAB+. Via UKW können sie weiterhin über die Frequenzen des Senders Wendelstein empfangen werden. Dadurch kann am UKW-Radio ein neuer Suchlauf erforderlich sein.

Hintergrund ist die Stilllegung des UKW-Senders Inntal/Ebbs aus wirtschaftlichen Gründen und um mehr Energieeffizienz in der Verbreitung zu erreichen. Die Gemeinden Kiefersfelden und Oberaudorf, die bisher von dem Sender auch per UKW versorgt wurden, können die UKW-Programme des BR (Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik und BR24) weiterhin über den Sender Wendelstein empfangen. Der BR informiert betroffene Hörerinnen und Hörer über mehrere Tage mit einer Ansage auf den bisherigen UKW-Frequenzen.

Alternative UKW-Frequenzen: Vom Sender Wendelstein sind in den betroffenen Gemeinden die BR-Programme auf folgenden UKW-Frequenzen weiter zu empfangen.

Programm Sender Wendelstein Bayern 1 93,7 MHz Bayern 2 89,5 MHz Bayern 3 98,5 MHz BR Klassik 102,3 MHz BR24 105,7 MHz

Alternative DAB+ Empfang:

Zugleich ist das Inntal über die digitale, zukunftsweisende DAB+ Technologie vom Sender Inntal/Ebbs weiterhin sehr gut versorgt: DAB+ garantiert eine erheblich größere Programmvielfalt, überall freien Empfang und beste Qualität ohne Rauschen. Im Versorgungsgebiet des Senders Inntal/Ebbs sind bis zu 54 Radioprogramme mit einem DAB+ Radio in Innenräumen empfangbar, darunter Bayern 1 (mit allen regionalen Varianten), Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik, BR24, BR Heimat und BR Schlager über die DAB+ Kanäle 10 A und 11 D. Informationen zum komfortablen DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen gibt es auf der Website https://www.br.de/dab.

Alternative ARD Sounds:

Die BR-Radioprogramme lassen sich auch sehr komfortabel über ARD Sounds, das neue Online-Audioangebot der ARD, empfangen. Auf https://www.ardsounds.de/radio/br/br/br finden Hörerinnen und Hörer zu jedem Programm eine eigene „Wellenheimat“: Neben den Livestreams von Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik, BR24, BR Heimat und BR Schlager ist ARD Sounds zudem die Plattform für Podcast-Angebote. Neben dem BR sind alle anderen Radioprogramme der ARD sowie von Deutschlandradio dort zu finden. ARD Sounds gibt es im Web, als App für Smartphones, Autoradios, Smart Speaker und Smart-TVs.

Service und Hilfestellung

Mit Hilfe der BR-Frequenzsuche und Eingabe der eigenen Postleitzahl lassen sich alle alternativen Empfangsmöglichkeiten sowie die empfohlenen Frequenzen über https://frequenzsuche.br.de/ sehr einfach ermitteln. Die kostenfreie BR Service-Hotline der Technischen Information ist Hörerinnen und Hörern bei der Umstellung gerne behilflich unter der Tel-Nr. 0800 / 5900 789 oder per Mail an: techinfo@br.de.

zur Pressemeldung (Hrsg.: BR)