Media Broadcast erweitert Sendernetz vom ersten bundesweiten DAB+ Multiplex um zehn weitere Standorte

Die neuen Standorte wurden auf Anregung von Deutschlandradio ausgewählt, um den Empfang in der Fläche zu verbessern. Bis Ende 2026 wird das Sendernetz aus insgesamt 192 Standorten bestehen. Dadurch steigt die Zahl der Einwohner, welche die 13 Programme mit einer Zimmerantenne zuhause empfangen können, auf etwa 78,4 Mio. Dies entspricht über 92 Prozent der Bevölkerung. Die Flächenabdeckung für den mobilen Empfang wird Ende 2026 bei fast 98 Prozent liegen. Die Abdeckung der Autobahnen erreicht schon heute deutlich über 99 Prozent und gleicht damit nahezu einer Vollversorgung.

Folgende Programme sind im ersten nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Kultur

Deutschlandfunk Nova

Deutschlandfunk Dokumente und Debatten

Absolut relax

Energy Digital

ERF Plus

Klassik Radio

Radio Bob

Radio Horeb

Radio Schlagerparadies

Schwarzwaldradio

sunshine live

Unter www.dabplus.de/empfang steht den Hörerinnen und Hörern ein Empfangscheck zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die DAB+ Empfangsverhältnisse an diesem Ort prüfen kann.

„Ein leistungsfähiges und dichtes Sendernetz ist die Grundlage für digitalen Hörfunk auf nationaler Ebene. Mit den neuen Standorten stärken wir diese Infrastruktur gezielt, schließen weitere Versorgungslücken und verbessern die Versorgung für die Hörerinnen und Hörer kontinuierlich. So tragen wir dazu bei, DAB+ für immer mehr Menschen im Alltag zuverlässig verfügbar zu machen – zuhause, unterwegs und insbesondere entlang wichtiger Verkehrswege“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast.

Über Media Broadcast

Rundfunk- und Telekommunikationsdienstleistungen mit 100 Jahren Erfahrung

Media Broadcast ist ein Unternehmen der freenet AG und als Deutschlands größter, bundesweiter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche Partner für Digitalisierung. Das Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt multimediale Übertragungsplattformen für TV und Hörfunk auf Basis moderner Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerke. Media Broadcast ist Marktführer bei der terrestrischen Radio- und Fernsehverbreitung DAB+ und DVB-T2 HD, vermarktet die Plattform freenet TV und ist u. a. am DAB+ Plattformbetreiber Antenne Deutschland beteiligt. Darüber hinaus vernetzt das Unternehmen Rundfunkanbieter mit seinem hochverfügbaren Glasfasernetzwerk. Zudem erbringt Media Broadcast hoch qualitative Telekommunikationsdienstleistungen für bundesweit tätige Kunden. Aktuell treibt der Serviceprovider die Entwicklung von 5G Broadcast, der neuen Rundfunkübertragungstechnologie für mobile Endgeräte, voran. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Köln. Mehrere hundert Servicemitarbeitende sind bundesweit im Einsatz.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Media Broadcast)