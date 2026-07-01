Funkanalyse Bayern 2026: egoFM wächst um 66 Prozent – und das trotz UKW-Ausstieg

(Ismaning) Die Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2026 sind da und wir freuen uns riesig!

egoFM gehört zu den großen Gewinnern der aktuellen Funkanalyse Bayern

Einmal im Jahr erhebt die Funkanalyse Bayern (FAB) die Reichweiten aller Hörfunk- und Fernsehprogramme. Die Daten zur FAB wurden von Januar bis März in Bayern stichprobenmäßig in der Gruppe der Personen ab 14 Jahren erhoben. Im Rahmen der Lokalrundfunktage 2026 wurden heute die Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2026 in Nürnberg veröffentlicht. Und die Zahlen machen uns dieses Jahr richtig glücklich.

egoFM steigert die durchschnittliche Stundenreichweite in Bayern um beeindruckende 66% – von bisher 18.000 auf 30.000 Hörer*innen.

Auch in der Tagesreichweite legen wir deutlich zu: Von 74.000 auf 97.000. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung vor dem Hintergrund, dass wir im vergangenen Jahr sämtliche UKW-Frequenzen in München, Augsburg, Regensburg, Würzburg und Nürnberg aufgegeben haben und seitdem konsequent auf DAB+, Streaming und digitale Verbreitungswege setzen.

egoFM wächst in Ballungsräumen München und Nürnberg

Vor allem in der für Werbekund*innen besonders wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnten wir stark zulegen. Hier hat sich die Reichweite im Vergleich zur letzten Erhebung nahezu verdoppelt. Besonders deutlich fällt das Wachstum in den Ballungsräumen München und Nürnberg aus.

„Das bedeutet, dass das Angebot, das egoFM den Menschen in Ballungsräumen macht, außerordentlich gut ankommt. Unsere Mischung aus neuer Musik, relevanten Themen und einer klaren Haltung erreicht die Menschen, für die wir Radio machen wollen“ – egoFM Programmchef Fred Schreiber

Auch Geschäftsführer Stefan Finkenzeller freut sich:

„Das Ergebnis bestätigt unsere strategische Entscheidung, auf digitale Verbreitungswege zu setzen und gleichzeitig ein unabhängiges, hochwertiges Programm für eine klar definierte Zielgruppe anzubieten. Die Entwicklung zeigt, dass sich Reichweiten und wirtschaftlicher Erfolg auch jenseits klassischer UKW-Verbreitung erzielen lassen.“ – egoFM Geschäftsführer Stefan Finkenzeller

Mit dem aktuellen Ergebnis unterstreicht egoFM seine Position als Marktführer im Indiebereich und gleichzeitig als eines der erfolgreichsten digitalen Radioprogramme Bayerns. Neben den klassischen Reichweitenzahlen profitieren wir zunehmend auch von unserem digitalen Bezahlangebot. Mittlerweile konsumiert ein wachsender und wirtschaftlich relevanter Teil der Community das Programm über das werbefreie Abo-Angebot egoFM plus, das für 4,50 Euro monatlich verfügbar ist. Alle Infos dazu, auch zu unserer neuen App egoFM plus, findest du hier.

Und jetzt noch ein RIEEEEEESIGES Dankeschön an euch, die egoFM Community! Ohne euch wär das alles nicht möglich. Danke fürs Hören, täglich einschalten und treu bleiben! Ganz viel Liebe geht raus an jede*n einzelne*n!

zur Meldung (Hrsg.: egoFM)