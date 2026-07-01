Regionalisierte DAB+ Verbreitung in NRW: DAB+ Multiplex im Münsterland startet am 1. Juli

(Köln) Der Ausbau der regionalisierten DAB+ Hörfunkverbreitung in Nordrhein-Westfalen schreitet weiter voran: Media Broadcast hat heute den DAB+ Multiplex für das Münsterland erfolgreich an drei Standorten in Betrieb genommen. Damit ist die sechste und letzte Region des regionalisierten DAB+ Netzes in NRW ausgerollt.

Mit dem Sendestart stehen im Münsterland bis zu 16 Programmplätze mit großer Reichweite für private Radioveranstalter zur Verfügung. Hörerinnen und Hörer können damit ein erweitertes regionales Programmangebot in digitaler Qualität genießen. Das Münsterland wird über die drei Standorte Münster, Schöppingen und Recklinghausen versorgt.

Folgende sechs Programme sind ab sofort im Münsterland über DAB+ empfangbar:

Radio WAF

Radio WMW

Radio Kiepenkerl

Hit Radio Vest

Radio RST

Antenne Münster

Ab dem 1. September wird Metropol FM einen weiteren Programmplatz belegen und für Hörerinnen und Hörer verfügbar sein. Am 1. Februar 2027 folgt StreamD als weiteres Programm im Münsterland.

Bereits zuvor hatte Media Broadcast die Plattform für die fünf weiteren Regionen in Nordrhein-Westfalen aufgebaut und in Betrieb genommen. Mit dem Start im Münsterland ist das Unternehmen nun Betreiber aller sechs regionalen DAB+ Multiplexe im bevölkerungsreichsten Bundesland:

Region Köln/Bonn/Aachen

Region Südwestfalen/Dortmund

Region Ostwestfalen/Lippe

Region Niederrhein/Duisburg/Essen

Region Wuppertal/Düsseldorf/Mönchengladbach

Region Münsterland

Der Ausbau der regionalisierten DAB+ Plattform ermöglicht es insbesondere den NRW-Lokalradios sowie weiteren privaten Programmanbietern, ihre Angebote gezielt regional auszuspielen und gleichzeitig von der hohen technischen Qualität und Effizienz der digitalen Verbreitung zu profitieren.

„Mit dem Start des DAB+ Multiplexes im Münsterland erreichen wir einen wichtigen Meilenstein für die digitale Radioverbreitung in Nordrhein-Westfalen“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast. „Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir eine leistungsstarke Infrastruktur für regionale Radioinhalte und stärken die Vielfalt im Hörfunk. Unser Ziel ist es, den Radioveranstaltern attraktive Reichweiten zu ermöglichen und den Hörerinnen und Hörern ein vielfältiges, regionales Programmangebot bereitzustellen.“

Über Media Broadcast

Rundfunk- und Telekommunikationsdienstleistungen mit 100 Jahren Erfahrung

Media Broadcast ist ein Unternehmen der freenet AG und als Deutschlands größter, bundesweiter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche Partner für Digitalisierung. Das Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt multimediale Übertragungsplattformen für TV und Hörfunk auf Basis moderner Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerke. Media Broadcast ist Marktführer bei der terrestrischen Radio- und Fernsehverbreitung DAB+ und DVB-T2 HD, vermarktet die Plattform freenet TV und ist u. a. am DAB+ Plattformbetreiber Antenne Deutschland beteiligt. Darüber hinaus vernetzt das Unternehmen Rundfunkanbieter mit seinem hochverfügbaren Glasfasernetzwerk. Zudem erbringt Media Broadcast hoch qualitative Telekommunikationsdienstleistungen für bundesweit tätige Kunden. Aktuell treibt der Serviceprovider die Entwicklung von 5G Broadcast, der neuen Rundfunkübertragungstechnologie für mobile Endgeräte, voran. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Köln. Mehrere hundert Servicemitarbeitende sind bundesweit im Einsatz.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Media Broadcast)