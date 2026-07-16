BR startet neuen DAB+ Sender Kaufbeuren in Schwaben

(München) Der Bayerische Rundfunk nimmt am 20. Juli den neuen DAB+ Senderstandort Kaufbeuren in Betrieb. Damit verbessert sich der digitale Radioempfang in der Stadt und der Umgebung erheblich. Das DAB+ Sendernetz des BR wächst auf 93 Standorte.

Über DAB+ empfangen Hörerinnen und Hörer die BR-Programme Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik, BR24, BR Heimat und BR Schlager sowie private Programme in digitaler Qualität. Für den Empfang ist ein DAB+ Radio erforderlich; die Programme lassen sich per automatischem Sendersuchlauf finden.

Mit Kaufbeuren wächst das DAB+ Sendernetz des BR auf 93 Standorte. Im Freien und mobil ist DAB+ nahezu überall in Bayern empfangbar; in Gebäuden erreichen die BR-Digitalradioangebote inzwischen flächendeckend 98 Prozent der Menschen in Bayern.

DAB+ Programmbelegung am Standort Kaufbeuren ab Sendestart:

BR Bayern

Kanal 11 D BR Oberbayern/Schwaben

Kanal 10 A BDR Allgäu-Donau-Iller Kanal 8 B Bayern 1 Niederbayern/Oberpfalz Bayern 1 Mittel- u. Oberfranken Bayern 1 Oberbayern Bayern 2 Bayern 3 BR Klassik BR24 BR Schlager BR Heimat + ein privates Programm* Bayern 1 Mainfranken Bayern 1 Schwaben + weitere private Programme* Regionale private Programme

* Nähere Informationen zu den privaten Programmangeboten auf DAB+ bieten die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie die Bayern Digital Radio (BDR) auf ihren Seiten im Internet.

Neben dem Bayerischen Rundfunk erweitert zeitgleich auch der Sendernetzbetreiber Bayern Digital Radio sein DAB+ Netz Allgäu-Donau-Iller auf Kanal 8 B um diesen Standort. Vom Sender Kaufbeuren sind so insgesamt 24 Radioprogramme zu empfangen.

Kurz erklärt: DAB+

DAB+ ist digitales Antennenradio. Es bietet rauschfreien Empfang, klare Klangqualität, eine größere Programmauswahl und Zusatzinformationen wie Verkehrsdaten, Wetterkarten oder Angaben zu Musiktiteln. Benötigt wird ein DAB+ Radio. Bestehende Stereoanlagen oder Autoradios können bei Bedarf mit einem DAB+ Adapter nachgerüstet werden. Seit Ende 2020 müssen Radios in Neuwagen in Deutschland digitalen terrestrischen Empfang ermöglichen. Für stationäre Radiogeräte mit Display gilt eine ähnliche Regelung.

Weitere Informationen zu Empfang, Sendernetzen, Programmbelegung, Geräten und Video-Tutorials bietet der Bayerische Rundfunk auf www.br.de/dabplus.

zur Pressemeldung (Hrsg.: BR)