ON AIR support nimmt Sendestandort Wannenberg in Betrieb

(Marxzell) Am 10.07.2026 hat die ON AIR support GmbH den Sendestandort Wannenberg nach langer Planung in Betrieb genommen. Der neue Sender Wannenberg verbessert den Empfang mit DAB+ Kanal 11B auf den Bundesstraßen B314, B34 und B27. Weiterhin profitiert die Stadt Waldshut-Tiengen von dem zusätzlichen Sendestandort. Auch viele Schwarzwaldtäler werden jetzt deutlich besser versorgt. Nicht zuletzt versorgt der Sender Wannenberg auch die Touristenregion Schaffhausen mit dem Rheinfall sowie die Schweizer Grenzregion bei Hohentengen ordentlich.
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