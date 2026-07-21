Neuer Standort für DAB+ in Wasserburg am Inn

[München] Der Sender „Wasserburg“ bereichert ab sofort die Hörfunklandschaft von DAB+ in Bayern. Mit der Aufschaltung im Regionalnetz Oberbayern Süd (Kanal 7A) erweitert die Bayern Digital Radio GmbH dieses Sendernetz um einen vierzehnten Standort.

Mit der Realisierung des Senders „Wasserburg“ im oberbayerischen Landkreis Rosenheim werden ab sofort das gleichnamige Stadtgebiet sowie die Tallagen des Inns nördlich in Richtung Gars bzw. Mühldorf und nach Süden hin bis Rosenheim mit privaten Programmangeboten versorgt. An dem für den Kanal 7A vorgesehenen Standort existieren bereits seit Juni 2018 zwei DAB+ Sendeanlagen für die Netze Oberbayern/Schwaben (Kanal 10A) und die landesweite Versorgung im Kanal 11D des Bayerischen Rundfunks. Bei der damaligen Wahl der Sendestation wurde vom BR ein besonderes Augenmerk auf einen geeigneten Standort zur Versorgung der in Tallage befindlichen Altstadt von Wasserburg am Inn gerichtet.

Insgesamt werden nun in den Regionen Oberland und Südostoberbayern ca. 1,30 Mio*/** Einwohnerinnen und Einwohner (99,4 %) mit den DAB+ Programmen des Regionalnetzes Oberbayern Süd erreicht. Für ca. 1,17 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner (89,5 %) ist zum Empfang der DAB+ Programme eine Zimmerantenne ausreichend. Die Straßenversorgung ist mittlerweile nahezu lückenlos und liegt für wichtige Straßen*** bei 97,5 %. Besonders deutlich verbessert sich die DAB+ Versorgung in der Stadt Wasserburg am Inn und in den Gemeinden Amerang, Ramerberg, Schonstett und Vogtareuth.

Das Netz Oberbayern Süd umfasst aktuell die Radiostationen 106,4 TOP FM, Alpin FM, Bayernwelle SüdOst, Münchner Kirchenradio, Radio Alpenwelle, Radio Charivari Rosenheim, Radio Galaxy Rosenheim, Radio ISW und Radio Oberland.

Erstmalig kommt an diesem Standort eine neue, innovative Sendeanlagenlösung der Plisch GmbH zum Einsatz. Der Sender arbeitet mit einer Sendeleistung von 2,4 kW ERP.

Eine aktuelle Empfangsprognose zu allen DAB+ Sendegebieten in Deutschland gibt es unter https://dabplus.bayern/Empfang.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Bayern Digital Radio GmbH)

* Ermittlung beruht auf Prognosen und Messungen

** Bevölkerung/Gemeindedaten mit dem Stand 01.01.2023 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik), Bevölkerungsrasterwerte (Quelle: Nexiga)

*** Das klassifizierte Straßennetz Bayerns (INSPIRE WFS) enthält alle Europastraßen, Bundesautobahnen, Bundesstraßen,

Staatsstraßen und Kreisstraßen des Freistaates Bayern (Quelle: Bayerische Straßenbauverwaltung ‐ BAYSIS (www.baysis.bayern.de))