SWR verbessert DAB+-Versorgung im Moseltal bei Neumagen

(Stuttgart) Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Rheinland-Pfalz weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standorts Neumagen verbessert sich in der Region die DAB+-Versorgung. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+-Ensemble „SWR RLP“ Kanal 11A folgende Programme zu empfangen: SWR1 RLP, SWR Kultur, SWR3, SWR4 RLP (SWR4 Kaiserslautern, SWR4 Koblenz, SWR4 Ludwigshafen, SWR4 Mainz und SWR4 Trier), SWR Aktuell und DASDING.

Bessere Versorgung mit DAB+ auch in ländlichen Regionen

Die Inbetriebnahme des Standortes Neumagen erfolgt am Dienstag, 12. Mai 2026. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+ Versorgung im Moseltal zwischen Detzem, Klüsserath und Brauneberg entlang der B53 und der L48 im Frequenzblock (Kanal) 11A.

Digitale Qualität im Autoradio

DAB+ steht für „Digital Audio Broadcasting“, die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.

Wer Fragen zum Thema hat, kann sich gerne an die technische Beratung des SWR, technischeberatung@SWR.de, Tel. 07221 929 23234, wenden.

zur Pressemeldung (Hrsg.: SWR)