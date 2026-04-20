DAB+ im Norden: NDR steigert Sendeleistung

(Berlin) Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat die Strahlungsleistung einzelner DAB+ Sendeanlagen angehoben und damit die Empfangsbedingungen für den digitalen Hörfunk weiter verbessert. Grundlage dafür ist das Dokument „DAB+ Empfangsprognose für Niedersachsen“, das der NDR auf seiner Website veröffentlicht und zum Download bereitgestellt hat.

Aus den dort aufgeführten Angaben geht hervor, dass insbesondere zwei regionale Multiplexe von Leistungsanpassungen profitieren. So wird der DAB+ Multiplex für die Region Oldenburg nun vom Standort Bremen‑Walle im Kanal 8D mit einer effektiven Strahlungsleistung von 8 Kilowatt ERP ausgestrahlt.

Ebenfalls erhöht wurde die Sendeleistung für das Ensemble im Raum Lüneburg. Der entsprechende Multiplex wird vom Standort Dannenberg‑Zernien im Kanal 9B jetzt mit 16 Kilowatt ERP verbreitet. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Netzabdeckung zu optimieren, die Versorgung in Randlagen zu stabilisieren und den mobilen Empfang weiter zu verbessern.

Mit der Leistungssteigerung setzt der NDR seine Strategie fort, den DAB+ Ausbau in Norddeutschland konsequent voranzutreiben und die Attraktivität des digitalen Radios für Hörerinnen und Hörer weiter zu erhöhen.

zur Meldung (Hrsg.: Digitalradio Büro Deutschland)