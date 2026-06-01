Audio-Revolution im Digitalradio: Absolut Radio und German Wahnsinn launchen den KI-gestützten „PandoraHub“

(Garching / Hamburg) Mit einem radikal neuen Ansatz für Audio Branding läuten Absolut Radio und die Hamburger Audio-Agentur German Wahnsinn eine neue Ära im Digitalradio ein. Mit dem Launch des KI-gestützten „PandoraHub“ verabschiedet sich die Senderfamilie von klassischen Jingle-Paketen und etabliert erstmals eine dynamische, plattformübergreifende Audio-Identität für Radio, Streams, Social Media und digitale Plattformen.

In einem Markt, der zunehmend von akustischer Austauschbarkeit, Lautheits-Optimierung und standardisierten Jingle-Konzepten geprägt ist, setzen Absolut Radio und German Wahnsinn bewusst auf einen anderen Weg. Sie etablieren stattdessen eine flexible, immersive und technologisch skalierbare Soundwelt.

Das Herzstück dieser neuen Strategie ist der „PandoraHub“, ein AI-assisted Brand Sound Generator, der speziell für die Anforderungen moderner Audiomarken entwickelt wurde. Statt klassischer Jingle-Pakete ermöglicht die Plattform eine dynamische, KI-gestützte Generierung und Anpassung des kompletten Marken-Sounds in Echtzeit.

Konkret umfasst das neue System:

· ein einheitliches Soundlogo für die gesamte Absolut Radio Senderfamilie

· einen zentralen Brand Song als musikalisches Fundament

· neun verschiedene „Sound-Flavours“ zur Erschaffung unterschiedlicher Markenwelten und Stream-Atmosphären

· eine KI-basierte Sound-Anpassung sämtlicher Audio- und Video-Assets auf Knopfdruck

Ob Rock, Relax, Urban, Bella, Classics oder Top 2000er. Die gesamte Verpackung kann künftig flexibel an Sender, Stream, Tageszeit, Jahreszeit oder Plattform angepasst werden. Dadurch entstehen praktisch unendlich viele Varianten eines Audio Brandings, dynamisch, skalierbar und jederzeit markenkonform.

Auch Social-Media- und Video-Content wird vollständig Teil der neuen Audio-Brand-Welt. Videos können direkt in den PandoraHub geladen und automatisch mit dem Absolut Radio Brand Song sowie passenden Soundelementen versehen werden. So entsteht erstmals eine konsistente Audio-Identität über Radio, Streams, Online Audio, Social-Media, Video und alle digitalen Plattformen.

Die technische Basis des PandoraHub wurde von German Wahnsinn entwickelt und basiert auf intelligenten Automatisierungen sowie modernsten KI-Systemen, die in einer Private Cloud mit speziell trainierten Modellen betrieben werden. Ursprünglich entstand die Technologie gemeinsam mit MediaMarktSaturn für die Vertonung visueller Assets und wurde anschließend gezielt für die Anforderungen moderner Digitalradio-Marken weiterentwickelt.

„Wir wollten uns bewusst von allen klassischen Radioregeln lösen und etwas schaffen, das sich komplett von der alten Jingle-Welt abhebt. Unser neues Audio Branding ist immersiv, flexibel, vielfältig und trotzdem immer eindeutig Absolut Radio“, sagt Mirko Drenger, Geschäftsführer von Absolut Radio. „Der PandoraHub ist für uns ein echter Gamechanger. Mit Hilfe von KI können wir unseren Marken-Sound in Sekundenschnelle auf sämtliche Audio- und Video-Assets übertragen, heute und in Zukunft.“

„Der PandoraHub ist für uns mehr als ein neues Sounddesign. Es verändert, wie wir Marke denken, wie wir Inhalte produzieren und wie Absolut Radio über alle digitalen Berührungspunkte hinweg erlebbar wird. Damit setzen wir einen Meilenstein für unsere Senderfamilie und für die Weiterentwicklung von Audio Branding im Radio“, sagt Kevin Schieber, Programmleiter von Absolut Radio.

Auch Philipp Feit, Chief Creative Officer von German Wahnsinn, sieht darin einen grundlegenden Wandel für die Audiobranche: „Mit dem PandoraHub machen wir Schluss mit dem ‚Alles klingt gleich’ im Radio. Erfolgreiche Audiomarken werden künftig nicht mehr über einzelne Sender definiert, sondern über konsistente, plattformübergreifende Soundwelten. Genau dafür haben wir gemeinsam mit Absolut Radio eine Lösung geschaffen, die in dieser Form einzigartig im Markt ist.“

Mit dem neuen Audio Branding zeigt Absolut Radio, wie sich das intimste Storytelling-Medium der Welt konsequent in die digitale Zukunft transformieren lässt, weg von statischen Jingle-Paketen, hin zu einem smarten, skalierbaren und emotionalen Audio-Markenerlebnis.

Seit dem 26. Mai 2026 ist der neue Sound von Absolut Radio erstmals auf Absolut Germany zu hören. Der Sender markiert damit den Auftakt für die schrittweise Einführung des neuen Audio Brandings innerhalb der gesamten Absolut Radio Familie. Nach und nach wird das Soundkonzept auf Absolut Germany weiter ausgebaut und anschließend sukzessive auf die weiteren nationalen DAB+ Sender sowie die Online-Streams übertragen.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Antenne Deutschland)