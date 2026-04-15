Radio Rumantsch: UKW-Abschaltung am 14. April

(BOZEN) Radio Rumantsch ist ab Dienstag, 14. April, nicht mehr über UKW empfangbar. Die Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) schaltet die letzten sechs UKW-Sendeanlagen ab. Das Programm bleibt weiterhin landesweit über den digitalen Hörfunkstandard DAB+ verfügbar.

Für Hörerinnen und Hörer bedeutet dies: Wer Radio Rumantsch weiterhin empfangen möchte, benötigt ein DAB+-fähiges Radiogerät. In den meisten Gebieten Südtirols ist der Empfang bereits heute problemlos möglich. 99 Prozent der Bevölkerung können DAB+-Programme empfangen.

Die Abschaltung betrifft die bisherigen UKW-Sendeanlagen in Obervinschgau, Langtaufers, St. Martin am Kofel, Col Alto, Enneberg und Kastelruth. Diese deckten zuletzt nur mehr rund 16 Prozent der Bevölkerung ab.

In den vergangenen Jahren hat die RAS das digitale Hörfunknetz DAB+ konsequent ausgebaut. Radio Rumantsch ist mittlerweile landesweit vollständig über DAB+ verfügbar – auch in Gebieten, die über UKW nie erreicht wurden. Gleichzeitig verursacht der Parallelbetrieb von UKW und DAB+ hohe Kosten und ist technisch ineffizient. DAB+ arbeitet rund zwanzigmal energieeffizienter als UKW und ermöglicht die Verbreitung von deutlich mehr Programmen bei besserer Qualität.

Die Abschaltung reduziert daher Stromverbrauch sowie Wartungs- und Reparaturaufwand und stellt die Versorgung auf eine zukunftsfähige Technologie um. Europaweit gehen immer mehr Länder und Sender diesen Schritt und bauen die analoge UKW-Verbreitung zurück.

Die RAS empfiehlt allen Nutzerinnen und Nutzern, rechtzeitig auf DAB+ umzusteigen. Viele moderne Radios – etwa in Autos oder Haushalten – unterstützen den Standard bereits. Beim Kauf eines neuen Geräts sollte auf das DAB+-Logo geachtet werden.

Für die meisten Hörerinnen und Hörer bleibt die Umstellung kaum spürbar, da Radio Rumantsch bereits seit Längerem flächendeckend über DAB+ ausgestrahlt wird.

zur Pressemietteilung (Hrsg.: RAS)