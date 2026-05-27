egoFM bekommt Verlängerung der DAB+ Frequenz in Baden-Württemberg

(Ismaning) Gute Nachrichten für egoFM: Die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) hat uns die landesweiten DAB+-Kapazitäten in Baden-Württemberg bis Ende 2032 zugesprochen. Damit bleibt egoFM auch in den kommenden Jahren landesweit digital über DAB+ auf Kanal 11B empfangbar. Das freut uns tierisch!

„Für egoFM bedeutet das vor allem Planungssicherheit – und die Möglichkeit, unseren Weg als unabhängiges Musikradio konsequent weiterzugehen. Gerade in Zeiten, in denen viele Programme austauschbarer werden, sehen wir darin auch eine Bestätigung für unser Profil.“ egoFM Geschäftsführer Stefan Finkenzeller

Die egoFM-Community in Baden-Württemberg

egoFM sendet bereits seit mehreren Jahren in Baden-Württemberg über DAB+. Mittlerweile haben wir dort eine echte Community. Und auch Musik-, Kunst- und Kulturschaffende im gesamten Südwesten dürfte diese Nachricht freuen. „Wir stehen damit auch in Zukunft Musiker*innen, Labels und Veranstaltern in Baden-Württemberg als Medienpartner zur Verfügung. Gerade im Alternative-Bereich darf die Wertschöpfungskette an der Stelle Radio nicht unterbrochen werden.“ egoFM Programmchef Fred Schreiber

So empfängst du egoFM in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg kannst du uns auf dem Kanal 11B hören. Und natürlich immer und sowieso auch im Webstream und in der egoFM App. Wie und wo du uns sonst noch empfangen kannst, haben wir dir hier aufgelistet.

zur Meldung (Hrsg.: egoFM)