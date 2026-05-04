(Berlin) Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Inhalte von Künstlicher Intelligenz erstellt werden. Stimmen klingen perfekt, Texte sind glatt, es wirkt irgendwie… makellos.

Aber ganz ehrlich: Ist das wirklich das, was wir fühlen wollen? Wir bei ENERGY sagen ganz klar: Nein.

Mit „ENERGY: 100% echte Menschen – Keine KI Stimmen“ setzen wir bewusst ein Zeichen – für das, was Radio schon immer besonders gemacht hat: echte Menschen, echte Emotionen und echte Verbindungen. Bei uns hört ihr keine künstlichen Stimmen. Bei uns hört ihr Menschen.

Denn Radio ist mehr als nur Musik und Informationen – es ist Nähe, Persönlichkeit und das Gefühl, verstanden zu werden. Genau das wollen wir als ENERGY bewahren.

„Wir sind eure Moderatorinnen und Moderatoren bei ENERGY. Wir sind echte Menschen.“

Mit diesen Worten bringen wir unsere Haltung auf den Punkt. Hinter jedem Mikrofon sitzen Persönlichkeiten – mit Ecken und Kanten, mit Humor, mit Gefühlen. Unsere Moderatorinnen und Moderatoren sind nicht perfekt– und genau das ist der Punkt. Sie lachen, sie stolpern auch mal, sie teilen echte Gefühle und echte Geschichten. Genau das macht Radio lebendig. Und genau deshalb fühlt es sich auch echt an.

Denn wir glauben: Menschlichkeit und Empathie kann man nicht programmieren. Echte Emotionen folgen keinem Algorithmus.

100% echte Stimmen

Natürlich nutzen auch wir moderne Technologien im Hintergrund – bei Recherchen und Produktionsabläufen oder auch bei automatischen Untertiteln auf Social Media – das gehört zu einem zeitgemäßen Medienunternehmen dazu. Aber wenn es darum geht, was ihr hört, was euch begleitet und was euch berührt, bleibt eines unverändert: Die Stimme kommt von einem Menschen.

Diese Initiative ist für uns mehr als nur eine Kampagne. Sie ist eine klare Haltung.

Denn am Ende geht es um eine einfache Frage: Was bedeutet Echtheit in einer digitalen Welt? Unsere Antwort hört ihr jeden Tag!

zur Meldung (Hrsg.: ENERGY Deutschland)