Mediaanalyse: Arabella München unangefochtene Nr. 1 unter den Münchner Lokalsendern mit der meistgehörten Morgenshow der Stadt

(München) Die aktuelle Reichweitenerhebung der Mediaanalyse (ma 2026 Audio I) bestätigt wieder die Spitzenposition von Arabella München im lokalen Radiomarkt. Der Sender ist erneut der reichweitenstärkste Lokalsender in München und baut seine Marktführerschaft weiter aus.

Radio Arabella München erreicht nun 52.000 Hörer in der Durchschnittsstunde (+ 4%) und verweist Radio Gong 96.3 mit jetzt noch 38.000 Hörern (-12%) sowie Charivari mit 17.000 Hörern (+/-0%) und Energy mit 23.000 Hörern (-7%) auf die hinteren Plätze. Arabella hat dabei nicht nur mehr Hörer als der lokale Wettbewerb, sondern wird dazu auch länger gehört: im Schnitt fast 3 Stunden (169 Minuten) täglich.

Die Arabella Morgenshow „Anja und der Morgenhuber“ ist mit 219.000 Hörern täglich Münchens meistgehörte Morgensendung und ein konstanter Begleiter zum Start in den Tag der Münchner.

„Wir freuen uns, dass die richtige Mischung aus Musik und relevantem Content bei den Hörerinnen und Hörern in München und der ganzen Region seit Jahren ankommt und uns erneut zum Marktführer macht“, so Arabella München Geschäftsführer Till Coenen.

„Im Herbst habe wir unseren musikalischen Fokus vor allem auf die 80er und 90er gelegt – offensichtlich mit Erfolg!“, freut sich Programmleiterin Verena Kögel. „Arabella München ist immer nah an seinen Hörern dran und bietet neben erstklassiger Musik viele aktuelle Informationen und relevanten Service für München und die Region.“

Coenen gratuliert dem ganzen Team von Radio Arabella zu diesem großartigen Erfolg. „Mein herzlichster Dank gilt den „Arabellas“, die jeden Tag mit großer Leidenschaft und großem Einsatz diese erfolgreichen Programme gestalten. Für unsere Werbekunden sind wir der starke Radiopartner in München, der Region und ganz Bayern.“, so Coenen.

Über eine halbe Million Hörer für Arabella Bayern

Besonders erfreulich ist auch der große Erfolg beim landesweiten DAB+ Sender Arabella Bayern: „Nach vorherigen Erfolgen ist Arabella Bayern erstmalig auch bei der ma 2026 Audio I ausgewiesen und damit ein wirtschaftlich und strategisch wichtiger Player im bayerischen Audiomarkt”, erklärt Programmleiterin Franziska Strobl. Mit 38.000 Hörern in der Durchschnittsstunde (+2,7%) und einem WHK von 687.000 Menschen erreicht Arabella Bayern neue Spitzenwerte.

Arabella München und Arabella Bayern sind Programme der Radio Arabella Studiobetriebsges. mbH und haben ihre Studios im Herzen von München. Arabella München ist im Großraum München über DAB+, UKW (104,0 und 105,2 MHz) und Kabel zu empfangen. Arabella Bayern ist landesweit über DAB+ zu hören. Weiter sind die Live-Programme sowie die zahlreichen weiteren Arabella Musik-Kanäle überall als Webradio am Computer, per Smartphone und Smart-TV App sowie per Smartspeaker zu empfangen.

Die Mediaanalyse ma 2026 Audio I ermittelt jedes Jahr per telefonischer Umfrage und Online-Tagebuch in zwei Befragungszeiträumen, wer wann welchen Sender wie lange hört. Außerdem ermittelt die ma auch die Online-Audio-Reichweiten und misst exakt, wie viele Menschen den Sender online nutzen.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Radio Arabella)