Bayern Funkpaket erreicht mehr als 2,5 Millionen

(München) Starke Signale für Privatradio in Bayern: An einem durchschnittlichen Werktag hören mehr als 2,5 Millionen Menschen ab 14 Jahren mindestens ein Programm aus dem Bayern Funkpaket, so das Ergebnis der neuen ma 2026 Audio I. Das sind 84.000 mehr als in der ma 2025 Audio II Update. Mit einer Tagesreichweite von 77,8 Prozent (+0,3) konnte auch das Radio in Bayern insgesamt nochmals zulegen und liegt weiter deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt (74,7%). Eine Übersicht der Ergebnisse finden Sie hier.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): „Mehr als 2,5 Millionen Menschen täglich für das Bayern Funkpaket – das ist eine sehr gute Nachricht in durchaus herausfordernden Zeiten. Die Ergebnisse der ma 2026 Audio I belegen: Wenn Bayerns Privatradio auf Qualität, Authentizität und Innovation setzt, findet es sein Publikum und bleibt auch aus Vermarktungssicht attraktiv. Glückwunsch an die gesamte Branche!“

Radio in Bayern ist fest im Alltag der Menschen verankert – wie fest, das zeigt auch der Blick auf Bayerns größte private Audio-Marken: Antenne Bayern kommt auf eine Tagesreichweite von 2,14 Millionen Hörerinnen und Hörer pro Tag und gewinnt 226.000 hinzu. Rock Antenne gesamt kommt auf 766.000 und legt um 54.000 zu.

zur Pressemeldung (Hrsg.: BLM)