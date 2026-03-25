Moin DAB+, Tschüss UKW auf Helgoland

(Hamburg) Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Hörfunks in Schleswig-Holstein nimmt der NDR auf Helgoland UKW-Frequenzen außer Betrieb. Am 8. April wird die UKW-Ausstrahlung von NDR Kultur (97,0 MHz), NDR Info (92,5 MHz) und N-JOY (91,5 MHz) eingestellt.

Diese Maßnahme ist ein weiterer Schritt zur verbesserten Übertragungstechnologie, die durch DAB+ bereitgestellt wird. Bereits seit dem 28. September 2018 sind die NDR Radioprogramme auf Helgoland über diesen Standard digital und in besserer Qualität zu hören. Für den Empfang ist der Block 11B (218,64 MHz) zu wählen. Die genauen Details zur DAB+ Versorgung in Schleswig-Holstein können auf www.dabplus.de/sh eingesehen werden.

“Moin DAB+, Tschüss UKW!”

Unter diesem Motto bewirbt der NDR den Umstieg der Programme NDR Kultur, NDR Info und N-JOY von UKW auf DAB+. Am 27. und 28. März gibt es von 09:00 bis 12:00 Uhr bei Elektro-Radio Würtz (Hörnumer Straße 3 auf Helgoland) Beratung rund um den digitalen Radioempfang und eine attraktive Rabattaktion zum Kauf von DAB+ Radiogeräten.

Der Mehrwert von DAB+

Die Vorteile des terrestrischen Digitalradios DAB+ sind vielfältig. Die NDR Radioprogramme sind in besserer Ton-Qualität zu hören: Der Empfang ist rauschfrei und das Klangbild stabil und klar. Zuhörende können am Empfangsgerät außerdem digitale Zusatzdienste abrufen wie Songtitel, CD-Cover, Bilder der Moderatorinnen und Moderatoren, dazu die Schlagzeilen der aktuellen NDR Nachrichten sowie das Wetter. Voraussetzung ist ein Digitalradiogerät mit entsprechendem Display.

DAB+ verbraucht zudem bei der Ausstrahlung weniger Strom als UKW. Anders als beim Webradio ist kein Datenvolumen erforderlich. DAB+ ist, wie UKW, immer anonym und kostenfrei.

Die Bedienung ist für die Hörerinnen und Hörer denkbar einfach: Das digitale Empfangsgerät sucht automatisch nach Digitalradio-Programmen und listet diese auf. Es wird lediglich der Name des gewünschten Programms ausgewählt. Mit Hilfe simpler Menüs können die begleitenden Informationen zum laufenden Programm angezeigt werden.

Bereits heute gibt es eine Vielzahl an Empfangsgeräten, die neben UKW auch die Digitalradioprogramme empfangen können (mehr zu Digitalradios unter www.dabplus.de/radios).

Einen Gesamt-Überblick über den geplanten DAB+ Ausbau des NDR finden Sie hier: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_technik/Informationen_zum_DAB_Sendernetzausbau,dabsendernetzausbau100.html

Für individuelle Fragen erreichen Interessierte den NDR unter www.ndr.de/technik sowie über die kostenlose Service-Hotline 08000/637099. Fachleute beantworten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr alle Fragen rund um den digitalen Empfang.

zur Meldung (Hrsg.: NDR)