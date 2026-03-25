ma 2026 Audio I: Verbreitung über DAB+ wächst weiterhin moderat

(Frankfurt) Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat mit der Veröffentlichung der ma 2026 Audio I die aktuellsten Ergebnisse zur Radio- und Audionutzung in Deutschland vorgelegt.

Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio enthält die ma 2026 Audio I neben den klassischen Radioangeboten Reichweiten für Online-Audio-Channels und -Kombinationsangebote, User Generated Radios sowie Konvergenzange­bote. Ebenso werden grundlegende Reichweitendaten zu DAB+ und Online-Audio sowie Kennziffern zu Podcasts abgebildet. Die detail­lierten Ergebnisse von insgesamt 568 Angeboten (inkl. Zusammenfassungen und werbefreien Sendern) finden Sie in der beiliegenden Pressetabelle.

Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Audio erreicht ein breites Publikum. 74,7 Prozent der Deutschen über 14 Jahre hören von Montag bis Freitag täglich mindestens einen klassischen Radiosender und/oder Webradio/User Generated Radio unabhängig vom Empfangsweg. Trotz des saisonal bedingten leichten Rückgangs in der Frühjahrswelle wächst vor allem die Verbreitung über DAB+ weiterhin moderat: Im Weitesten Hörerkreis (kurz WHK) hören 34,5 Prozent (ma 2025 Audio II: 32,9 Prozent) mindestens ein Audio-Angebot über digitale Antenne. Alle weiteren Verbreitungs-wege bleiben weitgehend stabil.

Ergänzende Kernergebnisse zur Audionutzung in Deutschland:

Im Weitesten Hörerkreis (WHK) wird nahezu gleichbleibend von 91,6 Prozent (ma 2025 Audio II: 92,3 Prozent) der deutschspra-chigen Bevölke­rung ab 14 Jahren mindestens ein klassisches und/oder Online-Audio-Angebot genutzt (Audio Total). Die Hörer bleiben ihren Sendern dabei mit mehr als vier Stunden täglicher Nutzung (Verweildauer: 251 Minuten) auf hohem Niveau treu (ma 2025 Audio II: 253 Minuten).

Dieses Bild spiegelt sich auch in der Nutzung klassischer Radioangebote wider: Im WHK wird Radio von 91,3 Prozent der Bevölke­rung mit einer Verweildauer von 250 Minuten genutzt (ma 2025 Audio II: 92,0 Prozent / 252 Minuten). Die Tagesreichweite (Montag bis Freitag) liegt bei 74,5 Prozent (ma 2025 Audio II: 74,9 Prozent).

Auch Podcasts finden mit leicht steigender Tendenz Anklang in der Bevölkerung. So wurden Podcasts von 49,5 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung schon einmal genutzt (ma 2025 Audio II: 49,1 Prozent). In der werberelevan­ten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen haben sogar 66,0 Prozent schon einmal Podcasts gehört (ma 2025 Audio II: 66,0 Prozent).

Die Verbreitung über DAB+ wächst weiterhin moderat: So wird DAB+ im WHK von 34,5 Prozent (ma 2025 Audio II: 32,9 Prozent) gehört und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional genutzt (WHK: 41,7 Prozent – ma 2025 Audio II: 39,9 Prozent).

Der Verbreitungsweg Online-Audio verzeichnet, bezogen auf die ma 2025 Audio II, einen leichten Rückgang im 4-Wochenzeitraum des WHKs (von 24,1 Prozent auf 23,7 Prozent). Die meisten Hörer sind in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen zu finden (WHK: 29,2 Prozent – ma 2025 Audio II: 28,9 Prozent).

Im Rahmen der ma Audio sind die Reichweiten der Audio­nutzung Gesamt auszählbar. 96,9 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens ein Angebot aus dem Audiouniversum* innerhalb von vier Wochen (ma 2025 Audio II: 97,1 Prozent). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es 97,7 Prozent (ma 2025 Audio II: 97,9 Prozent).

Weitere Ergebnisse sind der anliegenden Tabelle „Eckdaten der Audionutzung“ zu entnehmen. Die ma Audio liefert zudem alle für die Planung benötigten Nutzungswahrscheinlichkeiten und ermöglicht neben klassischer Radioplanung eine konvergente Audioplanung auf einer einheitlichen, vergleichbaren Datenbasis.

Über die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) ist ein Zusam­menschluss von rund 200 der bedeutendsten Unter­nehmen der Werbe- und Medienwirtschaft mit dem Ziel der Erforschung der Massenkommunikation. Für die Werbewirtschaft sind die Reich­weitendaten der agma die Grundlage für ihre Mediaplanungsstrate­gien und damit letztlich für die Verteilung der Werbegelder. Die agma erhebt regelmäßig die Reichweiten von Zeitungen, Zeitschriften und Radio, der Außenwerbung sowie der Online-Medien. Mit den Daten der Media- Analyse wird im Konsens aller Beteiligten aus Medien, Agenturen und werbungtreibender Wirtschaft die Werbewährung in Deutschland bereitgestellt.

*Das Audiouniversum umfasst alle in die Ausweisung einbezogenen Angebote, sowohl klassische, DAB+- und Online-Angebote (inkl. Podcast-Angebote) und damit auch alle aus diesen Bestandteilen zusammengesetzten konvergenten Angebote.

zur Pressemeldung (Hrsg.: agma)