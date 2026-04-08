Neuer Partysender aus Nürnberg

(Nürnberg) Gut vier Jahrzehnte nach dem Start der Nürnberger Privatsender haben die Radiomacher vom Funkhaus Nürnberg einen neuen Sender: Fiesta Mania. Bayerns erstes Partyradio steht für ein fröhliches Lebensgefühl. Sommer, Strand, Party – egal, ob beim Feiern auf Mallorca, einer großen Faschingsparty, einem Junggesellenabschied oder beim Après-Ski: Fiesta Mania bietet immer den passenden Soundtrack. Dazu gehören Partyhits unter anderem von Mia Julia, Lorenz Büffel, Peter Wackel, Helene Fischer und Wolfgang Petry, aber auch von AC/DC, Pitbull oder Rihanna. Für Stimmung sorgen Radio-Urgestein und DJ Gerald Kappler, Programm-Manager Marvin Fleischmann und bekannte fränkische Party-DJs. Zu hören gibt es Fiesta Mania über das Digital Radio DAB+, als Webstream und auch mit der Fiesta Mania-App. Heimat des neuen Partyradios ist das Funkhaus Nürnberg mit seinen Sendern 98.6 charivari, Gong 97.1, Radio F und Hit Radio N1. Funkhaus-Geschäftsführer Alexander Koller konnten zum Sendestart von Fiesta Mania beim Nürnberger Frühlingsfest zahlreiche Prominente begrüßen.
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