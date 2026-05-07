DAB-Kapazität für CHILLOUT ANTENNE – BLM-Medienrat trifft Vielfaltsentscheidung

(München) Nach intensiver Diskussion der Bewerbungen hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) heute entschieden, wer die Ende vergangenen Jahres ausgeschriebene DAB-Kapazität im zusammenhängenden digitalterrestrischen Verbreitungsgebiet Oberbayern-Schwaben, Mittelfranken und Oberfranken bekommt: Den Zuschlag erhält CHILLOUT ANTENNE – zentrale Punkte für diese Entscheidung waren die besonders innovative Programmgestaltung, der örtliche Bezug und ein neues Musikformat mit dem Schwerpunkt „Ambiente“, um neue Zielgruppen zu erschließen. Die Kapazität wird ab dem 1. Juli 2026 befristet bis zum 30. Juni 2026 vergeben.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: „Radio lebt – und DAB+ ist Treiber für Vielfalt und Radionutzung in Bayern. Die Vielzahl der Bewerbungen, auch von Anbietern aus anderen Bundesländern, belegt beides. Was die BLM ihrer Audiostrategie prognostiziert hat, ist letztes Jahr Realität geworden: 2025 liegt die tägliche Nutzung digitaler Empfangswege erstmals gleichauf mit UKW. Mit der heutigen Entscheidung erlebt DAB+ einen weiteren Schub direkt aus dem Haus von Antenne Bayern. Das begrüße ich.“

Walter Keilbart, Vorsitzender des BLM-Medienrats: „Es wurde viel diskutiert und abgewogen – der Medienrat hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Alle Bewerber hatten die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Am Ende war es dann eine Vielfaltsentscheidung, die wir treffen mussten: CHILLOUT ANTENNE lag sowohl mit Blick auf die innovative Programmgestaltung, als auch auf die Vielfalt mit dem neuen Musikformat vorne. Darüber hinaus war der starke örtliche Bezug des Angebots selbst sowie der Sitz der Bewerberin in Bayern positiv zu berücksichtigen.“

zur Pressemeldung (Hrsg.: Bayerische Landeszentrale für neue Medien)