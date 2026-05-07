BR-Frequenzen im Ammergau ändern sich ab 19. Mai

(München) Für Hörerinnen und Hörer im Versorgungsbereich des Senders Oberammergau/Laber ändern sich ab 19. Mai die UKW-Frequenzen für fünf BR-Radioprogramme: Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik und BR24. Vom Standort Oberammergau/Laber verbreitet der BR die Programme künftig ausschließlich via DAB+. Via UKW können sie weiterhin über die Frequenzen der Sender Grünten oder Hühnerberg empfangen können. Dadurch kann am UKW-Radio ein neuer Suchlauf erforderlich sein.

Hintergrund ist die Stilllegung des UKW-Senders Oberammergau/Laber aus wirtschaftlichen Gründen und um mehr Energieeffizienz in der Verbreitung zu erreichen. Die Gemeinden Oberammergau, Unterammergau und Ettal, die bisher von dem Sender auch per UKW versorgt wurden, können die UKW-Programme des BR (Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik und BR24) weiterhin über die Sender Grünten oder Hühnerberg empfangen.

Der BR informiert betroffene Hörerinnen und Hörer über mehrere Tage mit einer Ansage auf den bisherigen UKW-Frequenzen von Bayern 1 (107,9) und BR24 (106,7).

Mit der BR-Frequenzsuche und Eingabe der eigenen Postleitzahl lassen sich die empfohlenen Frequenzen über https://frequenzsuche.br.de/ sehr einfach ermitteln.

Alternative UKW-Frequenzen Programm Sender Grünten Sender Hühnerberg Bayern 1* 90,7 MHz 91,9 MHz Bayern 2 88,7 MHz 96,1 MHz Bayern 3 95,8 MHz 99,5 MHz BR Klassik 101,0 MHz 93,1 MHz BR24 106,9 MHz 107,6 MHz

* mit Regionalprogramm Schwaben (Bayern 1 Oberbayern kann über DAB+ empfangen werden)

So funktioniert der DAB+ Empfang

Zugleich ist das Ammergau über die digitale, zukunftsweisende DAB+ Technologie vom Sender Oberammergau/Laber weiterhin sehr gut versorgt: DAB+ garantiert eine erheblich größere Programmvielfalt via Antenne, überall freien Empfang ohne Internet und beste Qualität ohne Rauschen. Es fallen keine Zusatzkosten für Hörerinnen und Hörer an.

Im Versorgungsgebiet des Senders Oberammergau/Laber sind bis zu 56 Radioprogramme mit einem DAB+ Radio in Innenräumen empfangbar, darunter Bayern 1 (mit allen regionalen Varianten), Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik, BR24, BR Heimat und BR Schlager über die DAB+ Kanäle 10 A und 11 D.

Informationen zum komfortablen DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen gibt es auf der Website www.br.de/dab.

Die kostenfreie BR Service-Hotline der Technischen Information ist Hörerinnen und Hörern bei der Umstellung gerne behilflich unter der Tel-Nr. 0800 / 5900 789 oder per Mail an: techinfo@br.de.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Bayerischer Rundfunk)