Neue Empfangsmöglichkeit für NDR Info auf Helgoland

(Hamburg) News für unsere Hörer*innen auf Helgoland! NDR Info ist auf der Insel demnächst nur noch online, per App oder über DAB+ empfangbar.

Tipp: Wenn Ihr Radio DAB+ empfangen kann, suchen Sie NDR Info in der Senderliste und speichern Sie uns als Favoriten ab.

Das wäre wichtig, denn am 9. April wird die UKW Frequenz, über die Sie NDR Info auf Helgoland bisher hören konnten, abgeschaltet (UKW 92,5). Das heißt der Radioempfang könnte schlechter werden oder ganz wegfallen. Für ihre Fragen zu DAB+ und überhaupt zum Radioempfang steht Ihnen die technische Hörerberatung des NDR unter ndr.de/technik sowie über eine kostenlose Service-Hotline zur Verfügung. Unter 08000/637099 beantworten Fachleute täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr alle Fragen rund um den digitalen Empfang.

Das sind Ihre Empfangsmöglichkeiten:

Ab dem 9. April 2026 können Sie NDR Info verlässlich auf folgenden Wegen empfangen.

NDR Info auf DAB+ (über den Sendersuchlauf im Radio)

NDR Info Livestream

NDR Info App

NDR Info können Sie außerdem über Satellit und im Kabel empfangen.

zur Meldung I (Hrsg.: NDR)