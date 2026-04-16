UKW-Verbreitung Schwaben: BR-Radiofrequenzen in Augsburg ändern sich ab 28. April

(München) Für Hörerinnen und Hörer im Versorgungsbereich des Senders Augsburg-Hotelturm ändern sich ab 28. April die UKW-Frequenzen für fünf BR-Programme: Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik und BR24. Dadurch kann ein neuer Suchlauf am UKW-Radio erforderlich sein. Der Bayerische Rundfunk überträgt seine Programme künftig vom Sender Augsburg-Hotelturm ausschließlich via DAB+.

Hintergrund für die Frequenzänderung ist die Stilllegung des UKW-Senders Augsburg-Hotelturm aus wirtschaftlichen Gründen und um mehr Energieeffizienz in der Verbreitung zu erreichen. Die UKW-Programme des BR (Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik und BR24) können weiterhin über die UKW-Frequenzen der Sender Grünten oder Hühnerberg empfangen werden.

Mit der BR-Frequenzsuche und Eingabe der eigenen Postleitzahl lassen sich die empfohlenen Frequenzen über https://frequenzsuche.br.de/ sehr einfach ermitteln.

Alternative UKW-Frequenzen für Augsburg:

Über die Sender Grünten und Hühnerberg sind in Augsburg die BR-Radioprogramme auf folgenden UKW-Frequenzen weiter zu empfangen.

Programm Alternativer UKW-Empfang Augsburg – Süden Alternativer UKW-Empfang Augsburg – Norden Bayern 1 Grünten 90,7 MHz Hühnerberg 91,9 MHz Bayern 2 Grünten 88,7 MHz Hühnerberg 96,1 MHz Bayern 3 Grünten 95,8 MHz Hühnerberg 99,5 MHz BR Klassik Grünten 101,0 MHz Hühnerberg 93,1 MHz BR24 Grünten 106,9 MHz Hühnerberg 107,6 MHz

Zugleich ist Augsburg über die digitale, zukunftssichere DAB+ Technologie weiterhin sehr gut versorgt. DAB+ garantiert eine erheblich größere Programmvielfalt via Antenne, überall freien Empfang ohne Internet und beste Qualität ohne Rauschen.

Sämtliche BR-Programme sind über die DAB+-Kanäle 10 A und 11 D in Schwaben auf Sendung: Bayern 1 (alle Regionalprogramme), Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik, BR24, BR Heimat, BR Schlager, BR24live, BR Verkehr

Insgesamt sind in Augsburg rund 60 Radioprogramme mit einem DAB+ Radio in Innenräumen empfangbar.

Informationen zum DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen gibt es auf der Website https://www.br.de/dab.

Die kostenfreie BR Service-Hotline der Technischen Information ist Hörerinnen und Hörern bei der Umstellung gerne behilflich. Sie ist unter der Telefonnummer 0800 / 5900 789 oder per Mail an: techinfo@br.de erreichbar.

zur Pressemeldung (Hrsg.: BR)