Wir bauen um: UNSERDING wird zu DASDING vom SR

(Saarbrücken) Aus drei Radioprogrammen wird ein großer neuer Sender: Aus UNSERDING wird DASDING vom SR. Größeres Sendegebiet, aber natürlich weiterhin mit voller Saarland-Power. Alle Infos zur Kooperation gibt’s hier.

So hört ihr DASDING über DAB+ und UKW

Euer Lieblingssender bleibt einprogrammiert! Er heißt dann aber „DASDING vom SR“. Wenn das bei DAB+ noch nicht angezeigt wird, einfach mal resetten.

UNSERDING wird zu DasDing vom SR

Am 1. Juni ging es los: Vier Bundesländer, drei Landesrundfunkanstalten, ein gemeinsames Programm – aus DASDING (SWR), YOU FM (hr) und UNSERDING (SR) wurde das neue DASDING.Damit gibt es in Zukunft im Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und in Hessen einen großen neuen Player für uns im Südwesten: DASDING.

Saarland am Nachmittag

Im neuen DASDING steckt weiterhin jede Menge Saarland drin. In den Nachrichten, die ihr den ganzen Tag hört und auch am Nachmittag zwischen 14-18 Uhr. Hier gibt’s nur ein Motto: Saarland auf die 1! Natürlich mit den Stimmen, die ihr kennt: Franz & Shanna wechseln von der UNSERDING Morningshow in den neuen DASDING-Nachmittag vom SR. Im wöchentlichen Wechsel mit Aliena & Eren bringen wir euch durch den Tag im Saarland: Von der späten Mittagspause bis in den Feierabend. Und auch am Abend, ab 18 Uhr, senden wir live aus Saarbrücken – für alle vier Bundesländer! Tiffany oder Aliena updaten euch mit allem, was am Abend wichtig ist. Egal ob in Saarbrücken, Frankfurt, Stuttgart, Kassel oder Heidelberg.

FAQ: Das Wichtigste auf einen Blick

Wann passiert die Umstellung?

Am 1. Juni ist das neue Programm gestartet.

Am 1. Juni ist das neue Programm gestartet. Bleiben die Moderator:innen und Sendungen?

Unsere Moderatorinnen und Moderatoren werdet ihr weiterhin hören, teilweise in neuen Sendungen. Eure Lieblingsstimmen bleiben also: Franz, Shanna, Aliena, Eren und Tiffany werden weiterhin am Start sein. Nachmittags werden wir unser eigenes Programm nur für das Saarland senden. Abends senden wir aus Saarbrücken für alle vier Bundesländer. All das mit unserer Crew.

Unsere Moderatorinnen und Moderatoren werdet ihr weiterhin hören, teilweise in neuen Sendungen. Eure Lieblingsstimmen bleiben also: Franz, Shanna, Aliena, Eren und Tiffany werden weiterhin am Start sein. Nachmittags werden wir unser eigenes Programm nur für das Saarland senden. Abends senden wir aus Saarbrücken für alle vier Bundesländer. All das mit unserer Crew. Wo kann ich das neue DASDING hören?

DASDING wird in einem größeren Sendegebiet zu hören sein, im Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Und zwar weiterhin über: UKW, DAB+, Webradio, ARD Sounds App, Smart Speaker

Die bisherige UNSERDING-APP wird ab dann nicht mehr aktualisiert werden.

DASDING wird in einem größeren Sendegebiet zu hören sein, im Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Und zwar weiterhin über: UKW, DAB+, Webradio, ARD Sounds App, Smart Speaker Die bisherige UNSERDING-APP wird ab dann nicht mehr aktualisiert werden. Bleiben unsere Events, Aktionen und Gewinnspiele im neuen Programm?

Euch wird natürlich nichts genommen, sondern ihr bekommt mehr! Die Events, Aktionen und Gewinnspiele aller vier Bundesländer wird es weiterhin geben. Heißt, auch Events wie das Tropical Mountain bleiben euch erhalten.

Euch wird natürlich nichts genommen, sondern ihr bekommt mehr! Die Events, Aktionen und Gewinnspiele aller vier Bundesländer wird es weiterhin geben. Heißt, auch Events wie das Tropical Mountain bleiben euch erhalten. Warum machen wir die Umstellung?

Die Medienwelt verändert sich und wir gehen mit – um euch weiterhin das bestmögliche Programm zu bieten, schließen wir uns zusammen.

Die Medienwelt verändert sich und wir gehen mit – um euch weiterhin das bestmögliche Programm zu bieten, schließen wir uns zusammen. Wird es ein neues Logo geben?

Ja, mit dem Start im Juni wird es auch ein neues Logo geben. Das könnt ihr Online z.B. dann auf der neuen Website sehen.

zur Meldung (Hrsg.: SR)