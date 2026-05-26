ANTENNE BAYERN sendet erstmals von Bozen bis Venedig – vom Gardasee bis zur Adria auf DAB+

(Ismaning) ANTENNE BAYERN bringt pünktlich zum Start der Pfingstferien noch mehr bayerisches Lebensgefühl nach Italien: Zusätzlich zur beliebten und seit Jahrzehnten gewohnten UKW-Versorgung rund um den Gardasee sendet der Radiosender erstmals auch über DAB+ in weiten Teilen Norditaliens – von Bozen bis Venedig, vom Gardasee bis an die Adriaküste. Damit begleitet ANTENNE BAYERN viele tausend Urlauberinnen und Urlauber aus Bayern auch unterwegs zuverlässig durch die schönste Zeit des Jahres.

Bereits seit mehreren Jahren sorgt ANTENNE BAYERN gemeinsam mit dem italienischen Partnersender „Radio Studio Più“ dafür, dass der Sender am Gardasee über UKW empfangbar ist. Dieses Angebot wird auch 2026 fortgeführt. Neu hinzu kommt jetzt die deutlich größere digitale Reichweite über DAB+.

Besonders relevant für viele Urlauber aus Bayern: ANTENNE BAYERN ist damit künftig entlang der wichtigsten Reiserouten Richtung Süden digital empfangbar – unter anderem auf der Brennerautobahn A22 von Bozen über Trient, Rovereto und Verona bis Richtung Gardasee sowie weiter über die A4 und A13 in Richtung Venedig und Adriaküste.

Zum neuen DAB+-Versorgungsgebiet gehören zahlreiche beliebte Urlaubsregionen und Städte, darunter Bozen, Meran, Trient, Rovereto, Riva del Garda, Desenzano del Garda, Verona, Vicenza, Treviso, Jesolo, San Donà di Piave, Chioggia, Ferrara und weite Teile rund um Venedig und das Po-Delta.

„Für viele Menschen aus Bayern gehört der Gardasee oder die Adriaküste einfach zum Sommer dazu – genauso wie das vertraute Gefühl von Zuhause“, schwärmt ANTENNE BAYERN-Morgenmoderator Wolfgang Leikermoser. „Wenn wir mit unserem Programm genau dort begleiten können, wo Menschen Urlaub machen, dann ist das etwas ganz Besonderes. Bayern ist eben wirklich dort, wo du grad bist.“

Die UKW-Frequenzen rund um den Gardasee bleiben weiterhin bestehen:

100.1 MHz – Riva del Garda (TN)

91.0 MHz – Malcesine (VR)

91.0 MHz – Rovereto (TN)

94.0 MHz – Pozzolengo (BS)

ANTENNE BAYERN ist im gesamten Freistaat über UKW und DAB+ empfangbar – digital begleitet der Sender seine Hörerinnen und Hörer weltweit über eigene Apps für Smartphones und Smart-TVs, Smart Speaker, Sonos-Systeme und online auf antenne.de.

Weitere Informationen zum Empfang und Programm gibt es auf der Homepage des Senders auf antenne.de.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Antenne Bayern)