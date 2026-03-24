Workshop Digital Broadcasting and Media 2026: Call for Presentations

(Ilmenau) Der Workshop Digital Broadcasting and Media WSDB geht am 22. und 23. September 2026 in die nächste Runde. Das etablierte Branchenevent findet alle zwei Jahre statt und bringt Expertinnen und Experten aus Rundfunk, Medienindustrie und Forschung zusammen. Im Fokus stehen aktuelle Technologien, Trends sowie der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Informationen zur mittlerweile 19. Auflage unserer Veranstaltung finden Sie unter: https://www.idmt.fraunhofer.de/wsdb

Die wichtigsten Fakten zum Call for Presentations – WSDB 2026

Beiträge (Vorträge oder Poster) zu den Themenbereichen:

Digitale Netze, Dienste und Plattformen (u. a. Broadcast & Broadband, Streaming, Regulierung, Resilienz, Signalschutz)

à KI im Medienbereich (u. a. Content-Verifikation, GenAI, Analyse, Produktionsprozesse, Monitoring)

Digitale Netze, Dienste und Plattformen (u. a. Broadcast & Broadband, Streaming, Regulierung, Resilienz, Signalschutz) à KI im Medienbereich (u. a. Content-Verifikation, GenAI, Analyse, Produktionsprozesse, Monitoring) Aussagekräftige Abstracts (200–300 Wörter) bitte über die Website einreichen.

Deadline für die Einreichung: 15. Mai 2026

Konferenzsprache Deutsch, englischsprachige Beiträge sind nach Absprache möglich

Workshop Digital Broadcasting and Media (WSDB) 2026 – Call for Presentations

Der Workshop Digital Broadcasting and Media (WSDB) findet am 22. und 23. September 2026 in Erfurt statt. Die genaue Location wird noch bekanntgegeben.

Das deutschlandweit etablierte Branchenevent bringt Expertinnen und Experten aus Rundfunk, Medienindustrie und Forschung zusammen. Im Fokus stehen aktuelle Technologien und Trends rund um digitale Netze, Dienste und Plattformen sowie Künstliche Intelligenz im Medienbereich.

Der Call for Presentations läuft bis zum 15. Mai 2026. Gesucht werden Beiträge u. a. zu Broadcast & Broadband, Streaming, Resilienz sowie Content-Verifikation, KI-gestützter Analyse und Medienproduktion.

zur Verranstaltungsseite (Hrsg.: Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT)