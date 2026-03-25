ANTENNE BAYERN GROUP erreicht 1,277 Millionen Hörer pro Stunde

(Ismaning) ANTENNE BAYERN GROUP landet mit der MA 2026 Audio I einen echten Volltreffer: Die Sender ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und OLDIE ANTENNE legen deutlich zu. Seit heute ist ANTENNE BAYERN wieder Deutschlands meistgehörter privater Radiosender! ROCK ANTENNE und OLDIE ANTENNE erzielen jeweils die höchsten Quoten in ihrer History.

„Ein echtes MAtch entsteht nicht durch Reichweite allein, sondern durch Relevanz und Sinn für den Alltag der Menschen. ‚Wir schaffen Momente, die Millionen von Menschen verbinden‘ – dieses Leitbild für die Markenführung der Gruppe haben sich die Mitarbeitenden selbst gesetzt und ernten schon jetzt in dieser Media-Analyse. Dass ANTENNE BAYERN wieder Deutschlands meistgehörter privater Radiosender ist und gleichzeitig ROCK ANTENNE und OLDIE ANTENNE ihre Bestwerte erreichen, zeigt die Stärke unseres gesamten Portfolios. Wir denken Audio konsequent aus der Marke heraus – plattformübergreifend und nah an den Menschen“, freut sich Valerie Weber, Vorsitzende der Geschäftsführung der ANTENNE BAYERN GROUP.

Guy Fränkel, Geschäftsführer der ANTENNE BAYERN GROUP: „Mit nun 1,277 Millionen Hörer pro Stunde setzt sich der Trend unserer Sender-Familie fort und unterstreicht dabei unsere Strategie – dies ist besonders für den Werbemarkt eine sehr gute Nachricht aus Bayern. Das wir heute mit ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und OLDIE ANTENNE ein Tripple erzielt haben ist ein echter Volltreffer!“

zur Pressemeldung (Hrsg.: Antenne Bayern Group)