ma Audio 2026 I: Rekordwert für Deutschlandfunk Nova

(Berlin) Deutschlandfunk Nova gehört erneut zu den großen Gewinnern im deutschen Radiomarkt. Nach den heute veröffentlichten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erreicht das junge Angebot täglich von Montag bis Freitag 225.000 Hörerinnen und Hörer. Bereits bei der letzten Untersuchung (ma Audio 2025 II) hatte Deutschlandfunk Nova mit einer Tagesreichweite von 189.000 einen Bestwert erzielt.

Der Deutschlandfunk erreicht nach Angaben der agma täglich von Montag bis Freitag 2,52 Mio. Hörerinnen und Hörer (ma Audio 2025 II: 2,64 Mio). Das Informationsprogramm liegt damit erneut auf Platz 6 der meistgehörten Radioprogramme. Für Deutschlandfunk Kultur weist die Untersuchung eine Tagesreichweite von 536.000 Hörerinnen und Hörern aus (ma Audio 2025 II: 557.000).

Die Radionutzung bleibt insgesamt auf hohem Niveau. Im Weitesten Hörerkreis wird Radio von 91,3 Prozent der Bevölkerung genutzt (ma Audio 2025 II: 92 Prozent). Die Tagesreichweite (Mo.-Fr.) liegt bei 74,5 Prozent (ma Audio 2025 II: 74,9 Prozent). Der Verbreitungsweg DAB+ wächst weiter. Im Weitesten Hörerkreis kommt DAB+ auf eine Nutzung von 34,5 Prozent (ma Audio 2025 II: 32,9 Prozent).

Deutschlandradio-Programmdirektorin Jona Teichmann: „Das sind gute Zahlen für den Deutschlandfunk – trotz Dauerkrisen und Nachrichtenmüdigkeit. Sie zeigen, wie sehr weiterhin viele Menschen in diesen Zeiten nach vertrauenswürdigen Informationen, Einordnungen und Perspektivenvielfalt suchen. Das finden sie bei uns. Der Deutschlandfunk hat ein einzigartiges Profil in der deutschen Radiolandschaft. Wir nehmen uns Zeit, den Dingen auf den Grund zu gehen, Sachverhalte ausführlich zu erklären. Dieses Profil werden wir weiter schärfen. Die Hörerzahlen der vergangenen Jahre bestärken uns auf diesem Weg.”

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue: „Deutschlandfunk Nova entwickelt sich beständig weiter und hat zuletzt den Dialog mit seinen Hörerinnen und Hörern noch stärker in den Mittelpunkt gestellt. Der neue Rekord bei den Hörerzahlen zeigt, dass das ankommt und dass sich das junge Publikum bei Nova immer mehr zuhause fühlt.”

Über die ma Audio:

Die Media-Analyse Audio (ma Audio) wird zweimal jährlich im März und Juli von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) zur Verfügung gestellt. Sie liefert auf Basis der Befragung von rund 67.000 Personen, der ma IP Audio und einer Tagebuchstudie konvergente Daten zur Audionutzung in Deutschland. Die ma 2026 Audio I beinhaltet unter anderem Befragungsdaten aus dem Zeitraum von Dezember 2024 bis Dezember 2025.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Deutschlandradio)