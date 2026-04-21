Arabella München startet Programmatische Vermarktung für lineares UKW- und DAB+-Inventar

(München) Programmatic Radio erschließt dem Werbemarkt einen entscheidenden neuen USP: Lineares Radio ist ab sofort in der Lage, Zielgruppen kontaktbasiert zu planen und Kampagnen mit kürzester Vorlaufzeit auszusteuern – datengetrieben, automatisiert und in Echtzeit. Arabella München startet die programmatische Vermarktung seines linearen Inventars über UKW und DAB+. Damit ist Arabella der erste bayerische Regionalsender, der Programmatic Advertising im Regelbetrieb für sein klassisches Radioprogramm anbietet. Technologiepartner ist die aireal GmbH.

Für Agenturen und Werbungtreibende entsteht damit die Möglichkeit, Radio-Inventar audience-based zu buchen: zielgruppenspezifisch, kontaktoptimiert und mit minimaler Time-to-Air. Was im Display- und Video-Umfeld längst Standard ist, wird nun auch für das lineare Audio-Medium nutzbar – inklusive Targeting-Optionen, automatisierter Deal-Strukturen und der Flexibilität, Kampagnen kurzfristig zu aktivieren oder anzupassen.

Arabella München ist laut FAB 2026 mit 60.000 Hörerinnen und Hörern in der Durchschnittsstunde Bayerns reichweitenstärkster Regionalsender. Der Sender verbindet damit die Reichweite und Alltagsnähe des linearen Hörfunks mit einer Vermarktungslogik, die zunehmend zum Standard im Mediageschäft wird.

„Mit der programmatischen Vermarktung unseres klassischen Inventars über UKW und DAB+ erweitern wir unser Angebot im Münchner Markt um einen weiteren zukunftsgerichteten Vermarktungskanal“, sagt Till Coenen, Geschäftsführer der Radio Arabella Studiobetriebsgesellschaft mbH in München. „Lineares Radio steht für hohe Reichweite, starke Nutzung im Alltag und ein vertrauenswürdiges Umfeld. Wenn wir diese Stärken mit modernen, automatisierten Buchungsprozessen verbinden, schaffen wir zusätzlichen Mehrwert für Agenturen und Werbungtreibende. So werden wir in Kürze auch unseren landesweiten DAB+ Schwestersender Arabella Bayern und 95.5 Charivari München programmatisch buchbar machen“.

Die linearen Broadcast-Inventare von Radio Arabella München sind über die aireal audio SSP angebunden und können über gängige DSPs direkt gebucht werden. Die technologische Infrastruktur der aireal audio SSP gewährleistet dabei einen standardisierten, skalierbaren und operativ stabilen Zugang zum linearen Inventar.

„Die Anbindung der linearen Broadcast-Inventare von Arabella München über die aireal audio SSP ermöglicht es, klassische UKW- und DAB+-Reichweiten in programmatische Buchungssysteme zu integrieren – ohne die Zuverlässigkeit des Broadcast-Modells zu kompromittieren“, so Markus Adomeit, Geschäftsführer der aireal GmbH. „Gemeinsam mit Arabella haben wir den ersten bayerischen Lokalsender an die aireal audio SSP angebunden und damit bewiesen, dass kontaktbasierte, datengetriebene Planung nun auch für lineares Radio real ist – mit kürzester Vorlaufzeit und höchster Planungseffizienz.“

Für den Markt ist der Schritt auch deshalb relevant, weil Programmatic Audio längst nicht mehr nur im Streaming- und Podcast-Umfeld gedacht wird. Zunehmend rückt die Frage in den Fokus, wie sich auch lineare Audioangebote in automatisierte Buchungs- und Planungsprozesse integrieren lassen – gerade für regionale Anbieter, die stärker an digitale Standards anschließen wollen.

„Die Einführung programmatischer Vermarktungsmodelle im linearen Radio ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für die gesamte Branche“, sagt Andreas Lang, Geschäftsführer der STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG. „Sie eröffnet zusätzliche Zugänge für Werbekunden und Agenturen, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Mediums Audio und zeigt, dass auch regionale Anbieter technologische Innovation aktiv gestalten können. Mit Arabella München haben wir die Blaupause, dass auch auf diesem modernen Weg zusätzliche Erlöse erzielbar sind. Ein gutes Argument für weitere Lokalsender diesen Weg ebenfalls zu beschreiten.“

Mit dem Start der programmatischen Vermarktung positioniert sich Arabella München früh in einem Marktsegment, das in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Radio Arabella)