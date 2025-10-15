Bayern Digital Radio auf den Medientagen München 2025

(München) Die #MTM25 finden von 22. bis 24. Oktober 2025 im House of Communication in München statt. An drei Tagen bietet Europas führende Medienfachkonferenz über 100 Sessions, Keynotes und exklusive Masterclasses. Auf fünf Bühnen diskutieren internationale Expert:innen über die Zukunft der Medien- und Kommunikationsbranche. Die begleitende Expo im direkten Umfeld der Stages bietet Partner-Lounges, Ausstellerflächen sowie Showrooms und lädt zum Networking ein. Hier präsentiert die Bayern Digital Radio eine Live-Demo von ASA (Automatic Safety Alert). Die ausgestellten ASA-fähigen DAB+ Radios reagieren „live“ auf die viertelstündlich ausgestrahlten ASA-Meldungen. Ebenso gibt es aktuelle Infos zum Netzausbau, zu Projekten und Marketingkampagnen. Sie finden uns auf dem EXPO-Gelände im Haus HEART.
