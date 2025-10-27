ma 2025 Audio II Update: DAB+ Sender Arabella Bayern erreicht erstmalig Einzelausweisung / Bayerns Musiksender startet neue Morningshow

(München) Arabella Bayern, das landesweite DAB+ Format des erfolgreichen Münchner Regionalsenders Arabella München, wird im jetzt veröffentlichten ma 2025 Audio II Update der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erstmals als Einzelsender ausgewiesen. Von Montag bis Freitag erreicht das über DAB+ ausgestrahlte Programm jetzt 37.000 Hörer in der Durchschnittsstunde. Unter der Woche hören pro Tag 136.0000 Menschen mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 116 Minuten* den Sender.

Mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er Jahre trifft das Musikformat genau den Geschmack der Hörerinnen und Hörer im Freistaat. „Die jetzt erreichte ma Einzelausweisung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team in der noch jungen Erfolgsgeschichte unseres landesweiten DAB+-Programms“, so Till Coenen Geschäftsführer der Radio Arabella Studiobetriebsges. mbH. „Seit dem Start im November 2020 – zunächst in einzelnen bayerischen Regionen, dann ab Dezember 2021 landesweit – konnten wir die Sender-Familie Arabella so erfolgreich weiter ausbauen und die bayerische Radiolandschaft aktiv mitgestalten. Dieser Erfolg motiviert uns, weiterhin qualitativ hochwertige Programme zu produzieren – ob für den Großraum München oder ganz Bayern.“

Jetzt mit frischem Wind: Bayerns Musiksender am Morgen

Seit Oktober ist die brandneue Show „Dein Morgen mit Carsten“ on Air auf Arabella Bayern – täglich von 5 bis 10 Uhr. Carsten Michel, bisher bekannt aus der Drivetime des Senders, bringt den Freistaat ab sofort in den Tag – und das sogar eine Stunde früher als bisher. Programmleiterin Franziska Strobl: „Arabella Bayern wird somit mehr denn je ein fester Begleiter – auch schon in den frühen Morgenstunden – und bietet den Hörern einen sympathischen Start in den Tag. Mit seinem unverwechselbaren Sound und kompakten News, die den Hörer stets am Puls der Zeit halten. Ich freue mich sehr, dass wir Carsten als erfahrenen

Radiomann für diese spannende Aufgabe gewinnen konnten.“ Simon Jägersberger, bislang Stimme der Morgenshow, wechselt zu Arabella München und moderiert dort künftig die Mittagssendung.

Carsten Michel – ein echter Radiomann mit Herzblut

Carsten Michel ist seit vielen Jahren als Moderator und DJ Teil der Arabella-Programme. Mit seiner neuen Aufgabe übernimmt der erfahrene Radioprofi nach über 25 Jahren on Air nun auch die Moderation der Morgenshow: „Unsere Hörerinnen und Hörer können sich auf eine entspannte Show voller guter Laune, großen Hits und aktuellen Themen gemixt mit einzigartigen Aktionen freuen – direkt zu Beginn darf ich sie zu einer exklusiven Badeparty– nach offiziellem Badeschluss – in die Therme einladen. Nur Arabella Bayern Fans und ich.“, so Carsten Michel. Arabella Bayern ist bayernweit über DAB+ sowie als Webradio, per App, über Smartspeaker, Smart-TV-App sowie im Kabel zu hören.

