Bayerischer Rundfunk beendet Ausstrahlung von BR24 live und BR Verkehr

(München) Der Bayerische Rundfunk stellt die beiden Digitalsender BR24 Live (eine Hörfunk-Frequenz für gelegentliche Live-Übertragungen) sowie BR Verkehr (automatisierte Verkehrsmeldungen in Dauerschleife) zum 16. Juni 2026 ein. Hintergrund ist der Umzug des Informationsradios BR24, dessen Redaktion auch diese beiden Kanäle verantwortet, aus der Münchner Innenstadt auf den BR-Campus nach Freimann und eine damit verbundene effiziente Ressourcenplanung.

Auf Basis des zum 1. Dezember 2025 in Kraft getretene Reformstaatsvertrag müssen die ARD-Anstalten ihre Hörfunkwellen bis spätestens 1. Januar 2027 reduzieren. Für den BR bedeutet das, das von zehn Wellen vier eingestellt werden müssen. Der BR hat sich dabei entschlossen, in den Feldern Information (BR24), Regionalität (Bayern 1, Bayern 3, BR Heimat) und Kultur (Bayern 2 und BR Klassik) Prioritäten zu setzen. Das Programm Puls Radio wird bereits seit 13. Januar 2026 nicht mehr ausgestrahlt. Hinsichtlich BR Schlager hat sich der Bayerischer Rundfunk für die Weitersendung von BR Heimat entschieden. Dies steht im Einklang mit dem programmstrategischen Ziel eines einzigartig bayerischen Angebots. Die Schlager-Community soll künftig durch ein neues digitales Angebot in ARD Sounds angesprochen werden.

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