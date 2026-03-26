Im April: Suchlauf für NDR Info auf DAB+ Radios notwendig

(Hamburg) Ab dem 14. April 2026 gibt es Änderungen beim DAB+ Empfang von NDR Info. Damit Sie das Programm weiterhin empfangen können, ist bei vielen Geräten ein Programmsuchlauf erforderlich.

So gehen Sie vor

Wenn Sie am 14. April 2026 oder danach kein NDR Info mehr empfangen, führen Sie einen Programmsuchlauf an Ihrem DAB+ Radio durch.

Speichern Sie NDR Info anschließend wieder auf Ihrer gewünschten Programmtaste.

Speichern Sie NDR Info anschließend wieder auf Ihrer gewünschten Programmtaste. In Autoradios wird NDR Info in der Regel automatisch wiedergefunden. Je nach Modell müssen jedoch auch hier die Favoritentasten neu belegt werden.

Sollten Sie NDR Info mit einem einfachen Suchlauf nicht wiederfinden, setzen Sie das Radio bitte auf Werkseinstellungen zurück. Anschließend sollte es selbstständig einen Programmsuchlauf durchführen.

Warum ist der Suchlauf nötig?

Am 14. April ändert der NDR die sogenannte Service-ID von NDR Info auf allen DAB+ Multiplexen. Diese technische Kennung sorgt dafür, dass Radios den richtigen Sender erkennen. Durch die neue Kennung kann NDR Info künftig stabiler und einfacher empfangen werden.

Ihre Vorteile

Zuverlässiger Empfang: Autoradios folgen NDR Info künftig automatisch, auch beim Wechsel über Landesgrenzen hinweg – ohne Unterbrechungen oder manuelles Umschalten.

Klarere Programmliste: NDR Info erscheint künftig nur noch einmal im Display – bislang wurden je nach Gerät bis zu vier Varianten angezeigt.

Automatische Auswahl: Ihr Radio wählt künftig selbständig die beste empfangbare NDR Info-Frequenz.

Hintergrund

Bisher hatte sich NDR Info die Option offengehalten, über DAB+ unterschiedliche Regionalversionen auszustrahlen – ähnlich wie NDR 2. Dafür waren verschiedene technische Kennungen (Service-IDs) mit jeweils unterschiedlichen Programmnamen erforderlich.

Da NDR Info inzwischen deutschlandweit einheitlich gesendet wird, kann die Service-ID jetzt angepasst und an die UKW-Kennung angeglichen werden. Das verbessert die Programmverfolgung, vermeidet Empfangslücken und sorgt für ein einheitlicheres Hörerlebnis.

Der NDR bittet um Verständnis für die technische Umstellung. Weitere Informationen und aktuelle Empfangshinweise finden Sie auf ndr.de/technik.

zur Meldung (Hrsg.: NDR)