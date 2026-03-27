Schleswig-Holstein: Radio-Reichweiten stabil bis wachsend trotz Wechsel von UKW auf DAB+ Digitalradio

(Berlin) Im vergangenen Jahr hatten mehrere Radiosender in Schleswig-Holstein ihre Verbreitung von UKW auf DAB+ Digitalradio umgestellt, darunter RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Hinweise auf die Reichweitenentwicklung im nördlichsten Bundesland sowie auf nationaler Ebene liefert die aktuelle Studie ma 2026 Audio I. Sie enthält unter anderem Daten dazu, wie viele Zuhörende das jeweilige Programm im sogenannten Weitesten Hörerkreis (WHK) in den vergangenen vier Wochen eingeschaltet haben. Dieser Wert zeigt, wie bekannt eine Radiomarke ist und wie viele Menschen sie erreicht.

Deutschlandfunk konnte seine Reichweite im WHK deutlich um 8,7 Prozent steigern (Vorjahr: 401.000 Hörende). Damit erreicht der Sender innerhalb eines Monats nun insgesamt 436.000 Personen in Schleswig-Holstein. Bei Deutschlandfunk Kultur stieg der Wert im Vier-Wochen-Zeitraum um 3,2 Prozent (Vorjahr: 185.000 Hörende). Die Zahl der Zuhörenden im WHK liegt damit bei 191.000.

RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein hält seine Reichweite im WHK mit 678.000 Personen nahezu auf Vorjahresniveau (685.000; -1,0 Prozent). In der Durchschnittsstunde (Mo–Fr) legt RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein nach der vollständigen Umstellung auf DAB+ und Internet im April 2025 deutlich zu: Die Reichweite steigt um 18,5 Prozent von 54.000 auf 64.000 Zuhörende.

DAB+ national mit Bestwerten bei Privatradios

Die Verbreitung über DAB+ wächst national weiterhin moderat: So wird DAB+ im WHK von 34,5 Prozent (ma 2025 Audio II: 32,9 Prozent) gehört und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional genutzt (WHK: 41,7 Prozent – ma 2025 Audio II: 39,9 Prozent).

Das bundesweit digital verbreitete Programm Deutschlandfunk Nova setzt seinen Wachstumskurs fort und erreicht täglich von Montag bis Freitag 225.000 Hörerinnen und Hörer. Damit steigert das Angebot seine Tagesreichweite um rund 19 Prozent gegenüber dem bisherigen Bestwert von 189.000 in der vorangegangenen Untersuchung (ma 2025 Audio II).

Die höchsten Zuwächse pro Durchschnittsstunde unter den national digital verbreiteten Programmen im Vergleich zur letzten Umfrage erzielten Beats Radio mit 51 Prozent und Schwarzwaldradio mit 30 Prozent. Dahinter folgen Oldie Antenne mit 28 Prozent, Radio Bollerwagen und 90s90s Radio mit jeweils 23 Prozent, Rock Antenne mit 18 Prozent, 80s80s Radio mit 14 Prozent sowie Radio Schlagerparadies mit 11 Prozent.

Auch bei den Kombis mehrerer Programmanbieter meldet die ma 2026 Audio I Wachstum. Die DAB+ Deutschlandkombi, bestehend aus Radio Schlagerparadies, Ballermann Radio, NOSTALGIE, Radio Paloma, ANTENNE NRW und KölschRadio, legte um 5,5 Prozent zu. Sie erreicht damit nun 423.000 Hörer in der Durchschnittsstunde.

Verbessert hat sich ebenfalls die Digitalkombi Deutschland, in der Klassik Radio und Beats Radio gemeinsam ausgewiesen werden. Das Angebot steigerte seine Reichweite um 9,6 Prozent und erreicht aktuell 251.000 Hörer pro Stunde.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Digitalradio Büro Deutschland)