5 Mythen über DAB+

(Berlin) Wie steht es eigentlich um Eure Erzählungen? Bringt Ihr Eure Freunde, Kolleg:innen oder die Familie mit spannenden Fakten zum Staunen? Falls da noch Luft nach oben ist, lohnt sich ein Blick auf fünf hartnäckige Mythen rund um DAB+. In diesem Artikel nehmen wir einige der beliebtesten Gerüchte unter die Lupe und zeigen, was wirklich dahintersteckt.

1. DAB+ hat eine bessere Klangqualität als UKW √

Korrekt. Als moderner und digitaler Nachfolger von UKW, bringt DAB+ einen klaren sowie digitalen Klang mit sich. DAB+ ist völlig rauschfrei und mit einem stabilem Klangbild, wodurch viele analoge Störarten vermieden werden können. Das heißt: Laut bleibt laut und leise bleibt leise.

2. Für DAB+ braucht man Internet Χ

Falsch. Denn DAB+ benötigt kein Internet und verursacht dementsprechend auch keine extra Kosten. DAB+ ist ein kostengünstiger digitaler Verbreitungsweg für Radioprogramme und bietet einen robusten und krisenfesten Übertragungsweg. Klassisches Radio, vom Sender zum Empfänger, ist eine verlässliche Informationsquelle, auch wenn kein Internet verfügbar ist. Ein Plus: Die automatische Sendersuche sowie Zusatzinformationen wie Wetter und Musiktitel direkt auf dem Display machen die Handhabung noch umso bequemer.

3. DAB+ bietet mehr Programmvielfalt als UKW √

Korrekt. DAB+ ermöglicht den Hörer:innern mehr Programme als UKW, weil die digitale Übertragung effizienter ist und mehrere Sender in einem Ensemble (Multiplex) gefunden werden können. Außerdem ist UKW bei allen DAB+ Radiogeräten inklusive, weshalb die alten Programme weiterhin zu empfangen sind und neue Programme über DAB+ dazu kommen. Derzeit sind über 300 Programme und bis zu 29 bundesweite Sender in Deutschland über DAB+ verfügbar, viele davon ausschließlich digital.

4. In vielen Regionen in Deutschland ist DAB+ nicht empfangbar Χ

Falsch. DAB+ ist fast flächendeckend verfügbar und wächst kontinuierlich weiter. Die Netzabdeckung liegt bei über 98 Prozent. Das heißt Outdoor und mobil kann in 98 Prozent der bundesweiten Fläche Radio digital über DAB+ empfangen werden. An den Bundesautobahnen herrscht Vollversorgung. Von daher erlebt man einen ungestörten Hörgenuss dank guter Netzabdeckung. Ihr wollt wissen, was bei Euch über DAB+ empfangbar ist? Dann hilft Euch unsere Empfangsprognose, die alle verfügbaren Programme in Eurer Umgebung zeigt: https://www.dabplus.de/empfang/?lang=de

5. DAB+ verbraucht viel mehr Strom als UKW Χ

Falsch. Moderne DAB+ Radios sind deutlich effizienter als ältere Digitalgeräte. Viele aktuelle Modelle liegen auf ähnlichem oder sogar niedrigerem Verbrauchsniveau als UKW‑Radios, da die Chipsätze optimiert wurden. Trotz der modernen Zusatzfunktionen wie Displays und WLAN haben sich die Stromkosten der meisten Radiogeräte in den letzten Jahren um beeindruckende 40 Prozent reduziert. Dieser Rückgang ist vor allem auf den geringeren Energieverbrauch neuer Modelle zurückzuführen, der maßgeblich durch effizientere Technologien wie DAB+ beeinflusst wird. Mehr erfahren könnt Ihr dazu hier: https://www.dabplus.de/2025/03/05/gemeinsam-gegen-klimawandel-03-2025/

Die häufigsten Fragen zu DAB+ klären wir in unseren FAQs. Schaut doch mal vorbei!

zum Artikel (Hrsg.: Digitalradio Büro Deutschland)