RADIO SCHWABEN so beliebt wie nie – Funkanalyse Bayern bestätigt Reichweitenrekord

(Schwabmünchen) RADIO SCHWABEN baut seine Spitzenposition unter den ausschließlich über DAB+ verbreiteten Radioprogrammen weiter aus. Mit 161.000 regelmäßigen Hörern erreicht der Sender den höchsten jemals gemessenen Wert seiner Geschichte. Auch die Bekanntheit des Programms steigt weiter: 389.000 Menschen haben RADIO SCHWABEN bereits gehört – ebenfalls ein neuer Bestwert.

Besonders erfolgreich entwickelt sich die Morgensendung. Zwischen 5 und 10 Uhr ist sie die meistgehörte Morningshow aller lokalen, ausschließlich über DAB+ verbreiteten Radiosender aus Bayerisch-Schwaben. In der für Radiosender besonders wichtigen Stunde zwischen 7 und 8 Uhr schalten werktags 10.000 Hörer RADIO SCHWABEN ein.

Erstmals liegt die digitale Radionutzung mit 48,1 Prozent vor dem klassischen UKW-Empfang, der auf 45,2 Prozent zurückfällt. Grundlage der Zahlen ist die am 24. Juni 2026 veröffentlichte Funkanalyse Bayern 2026 des Marktforschungsinstituts KANTAR TNS.

zur Pressemeldung (Hrsg.: Radio Schwaben)