Plattformbetrieb für regionalisierte DAB+ Verbreitung in Nordrhein-Westfalen zugewiesen

(Köln) Die Entscheidung über den Aufbau einer regionalisierten Plattform für die DAB+ Hörfunk-Verbreitung in Nordrhein-Westfalen ist gefallen. Die Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW hat in ihrer heutigen Sitzung entschieden, die ausgeschriebenen DAB+ Übertragungskapazitäten der Media Broadcast GmbH als Plattformbetreiberin zuzuweisen. Der Zuweisung vorausgegangen war ein konstruktives, von der LFM NRW moderiertes Verständigungsverfahren zwischen allen Antragstellern. Damit können sich die Einwohnerinnen und Einwohner des bevölkerungsreichsten Bundeslandes in den fünf Regionen auf bis zu 16 neue und bekannte Programme unterschiedlicher Formate freuen.

Seit Oktober 2021 betreibt die audio.digital NRW GmbH, eine Tochtergesellschaft der Media Broadcast GmbH, erfolgreich eine landesweite DAB+ Plattform für die Verbreitung von privaten Radioprogrammen in Nordrhein-Westfalen. Dem Trend einer regionalisierten Hörfunkverbreitung in anderen Bundesländern folgend hatte die LFM NRW im vergangenen Jahr DAB+ Übertragungskapazitäten in fünf von insgesamt sechs Regionen im Land ausgeschrieben:

• Region Köln/Bonn/Aachen

• Region Südwestfalen/Dortmund

• Region Ostwestfalen/Lippe

• Region Niederrhein/Duisburg/Essen

• Region Wuppertal/Düsseldorf/Mönchengladbach

Für das Münsterland als sechste Region lagen noch keine verfügbaren Kapazitäten vor. Eine entsprechende Ausschreibung der LFM NRW soll aber demnächst erfolgen.

Nachdem sich eine Vielzahl von Radioveranstaltern und Plattformbetreibern beworben hatten, erfolgte ein von der LFM NRW moderiertes Verständigungsverfahren. In diesem einigten sich die Antragsteller auf die Media Broadcast als Plattformanbieterin, die auch den technischen Sendenetzbetrieb verantwortet.

Die Regionalisierung des Sendenetzes bietet die Grundlage für die NRW-Lokalradios, erstmals digital-terrestrisch über Antenne verbreitet zu werden. Zudem bietet sie für alle Radioveranstalter die Möglichkeit der Verbreitung in ausgewählten Regionen des Landes. Hörerinnen und Hörer profitieren von unterschiedlichen Programmen je Region und einer größeren Programmvielfalt. Die exzellente Versorgungsreichweite steigert die Attraktivität des digitalen Radiomarktes in Nordrhein-Westfalen für Radioveranstalter und Hörerinnen und Hörer gleichermaßen. In allen Regionen werden deutlich mehr als 90% aller Einwohner zu Hause versorgt, in weit über 90% der Fläche ist mobiler Empfang möglich, und auf den Bundesautobahnen des Landes ist der Empfang mit mindestens 99% optimal.

„Wir bedanken uns bei der LFM NRW und allen Beteiligten des Verständigungsverfahrens für das der Media Broadcast entgegengebrachte Vertrauen. Dank der engen und konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten können sich Radioveranstalter auf eine attraktive Verbreitungsperspektive und die Hörerinnen und Hörer auf ein vielfältiges und regionales Programmbouquet in Nordrhein-Westfalen freuen“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast.

