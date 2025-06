Die Radio Group erwirbt Premium-Audio-Marke ANTENNE NRW

(Ismaning) Erstmals wird ein klassischer Startup-Prozess mit einer Sendermarke in der deutschen Privatradiowirtschaft vollzogen. Bei der Suche nach strategischen Käufern der Marke ANTENNE NRW spielen bei der Wahl die Erfahrung, Know-how im Ausbau junger Marken sowie Synergienutzen und Innovationsbereitschaft eines ebenfalls nationalen Investors die entscheidende Rolle. Zum 1. Juli 2025 erwirbt die Radio Group die seit 2021 aufgebaute und entwickelte Premium-Audio-Marke ANTENNE NRW.

„Mit dem Erwerb der Marke ANTENNE NRW erweitern wir unser lokales Reichweiten-Portfolio um ein weiteres starkes Produkt. Wir freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichte von ANTENNE NRW fortzusetzen und den Menschen in Nordrhein-Westfalen und Werbetreibenden ein sehr interessantes Umfeld zu bieten. Für die erfolgreich geleistete Gründungs- und Aufbauphase der Marke ANTENNE NRW möchten wir uns bedanken“, so Tim Lauth, CEO der Radio Group, zu der bereits 18 Radiosender zählen. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Julia Schutz, Geschäftsführerin von ANTENNE NRW: „Mich freut es sehr, dass der Markenwert, den wir mit ANTENNE NRW intensiv aufgebaut haben, weiter gestärkt und ausgebaut wird. Mein Dank gilt dem Team in Köln für das hohe eingebrachte Engagement. Es hat maßgeblich dazu beigetragen, die Marke ANTENNE NRW zu dem zu machen, was sie heute ist. Mit der Radio Group haben wir nun einen guten Käufer gefunden, in dessen Radio-Network unsere NRW-Startup-Marke optimal passt.“

